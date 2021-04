Calcio Primavera 3 – Il Mantova beffato in rimonta dal Carpi (2-1)

SCANDIANO (Re) Comincia con una sconfitta il girone di ritorno della Primavera del Mantova. A Scandiano non sono bastati una buona prestazione ed il gol di Malavasi, che al 10’ del secondo tempo ha portato in vantaggio i biancorossi. Un vantaggio legittimato da un brillante primo tempo, che ha visto i baby di Cuffa esibirsi con ottima personalità. Purtroppo il Mantova non ha saputo mantenere il vantaggio. Al 73’ è arrivato il pareggio di Gazzara; all’87’ il sorpasso con il rigore trasformato da Lami.

«Dispiace per il risultato – ha dichiarato a fine gara Matias Cuffa – , perché fino all’80’ stavamo vincendo 1-0, addirittura dopo aver avuto anche l’occasione di segnare il gol del raddoppio. Alla fine c’è stato questo rigore che ha infranto le nostre speranze di vittoria. Ma queste situazioni devono servire ai ragazzi per crescere. Dispiace tantissimo perché abbiamo giocato una buona partita creando delle occasioni importanti. Purtroppo in questo momento ci sta mancando il cinismo. Creiamo tanto ma dobbiamo concretizzare di più. Il calcio è fatto di episodi, ma questo non deve essere un alibi. Non posso dire niente ai ragazzi per quanto riguarda l’impegno, ma dobbiamo essere bravi a farli crescere».

Il Mantova resta al quinto posto in classifica. Prossimo appuntamento sabato prossimo a Roncoferraro (ore 15) contro il Piacenza.

CARPI-MANTOVA 2-1

RETI 55’ Malavasi (M), 73’ Gazzara (C), 87’ rig. Lami (C).

CARPI Cavazza, Kacmoli (24’ Bologna), Di Marco, Esposito, Vezzani, Tumminelli, Lolli (84’ Arcopinto), Gazzara, Motol, Lami, Marcelli (58’ Sipone).

A disp.: Cinelli, Macario, Marino, Ligabue, Vittucci, Luchena, Castorri, Deratti, Canalini. All.: Cammarata.

MANTOVA Gecchele, Lampugnani (76’ Atzei), Cortesi, Malavasi (88’ Sogliani), Crema, Ghirardini, Nappi, Rihai, Falanca (46’ Marini), Rubino (80’ Riemma), Vetere. A disp.: Napoli, Caramaschi, Cericola, Cerani, Scalea. All.: Cuffa.

ARBITRO Mantelli di Bologna.

NOTE Ammoniti: Gazzara, Di Marco, Rubino, Lampugnani, Cortesi.