Calcio Eccellenza – Castiglione, obiettivo riscatto col Castegnato

CASTIGLIONE Obiettivo pronto riscatto per il Castiglione, che oggi esordirà nel suo teatro dei sogni, ovvero lo stadio Lusetti, per la prima gara casalinga di questa superlega di Eccellenza. Il ko immeritato della prima di campionato a Mazzano con il Ciliverghe, ha caricato ancor di più i rossoblù di Gianluca Manini, intenzionati a muovere finalmente la classifica contro il Castegnato, squadra ambiziosa che si è rinforzata ulteriormente nelle ultime ore, con l’argentino Veron.

Sono 21 i convocati dal tecnico rossoblù: tra loro c’è Elia Perani, ma manca Hassan, che si è infortunato in settimana, così come Bellesi e Perez: per quest’ultimo il campionato potrebbe essere finito. Non ci sono nemmeno i nuovi innesti Maggioni e Colosio: per ragioni regolamentari dovute al protocollo anticovid, che prevede di poter inserire nella lista squadra solo giocatori arrivati entro il martedì precedente la gara successiva, i due entreranno tra i convocabili del gruppo solamente dalla prossima settimana. Ogni gara di questo mini-campionato è difficile allo stesso modo, lo sa bene mister Gianluca Manini, che però sottolinea: «Il Castegnato è una compagine molto forte e che, come tante altre ha investito molto in questa fase. Ma noi abbiamo dimostrato contro il Ciliverghe di poter dire la nostra fino alla fine, e dunque sono certo che il risultato finale stavolta sarà molto diverso».

«Con Colosio e Maggioni siamo arrivati al numero giusto di atleti in rosa – fa sapere Manini -, siamo equilibrati in tutti i reparti e nel numero di quote». Per quanto riguarda la formazione iniziale, potrebbero esserci delle novità alla luce del completo recupero di Fantoni: nel ruolo di playmaker quest’ultimo potrebbe affiancare Chiarini e Narcelli, oppure potrebbe partire, come sette giorni fa, Mangili con la classica “staffetta” nel secondo tempo. In difesa dovrebbe esserci la conferma in blocco di tutto il pacchetto arretrato con Piccinardi in porta e la linea a quattro formata Canziani, Cigala, Guagnetti e Mambrin. In avanti Maccabiti e Salomoni saranno i leader offensivi, per il terzo uomo dell’attacco ballottaggio tra Ekuban e Ghirardi.