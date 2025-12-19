Calcio Promozione – Asola carico per il derby con lo Sporting. Capitan Beretta ai box: “Obiettivo vittoria”

Asola I biancorossi di Alessandro Cobelli chiudono il girone d’andata del campionato di Promozione ospitando nel derby lo Sporting Club. Le due formazioni si presentano all’appuntamento appaiate in classifica a quota 19 punti, anche se reduci da risultati differenti: lo Sporting arriva dalla sconfitta interna contro l’Orsa Iseo (1-3), mentre l’Asola ha strappato un buon pareggio (0-0) sul difficile campo del Rezzato. Non è la prima volta che le due squadre si affrontano in questa stagione. Biancorossi e goitesi si sono già incrociati nella prima fase a gironi della Coppa Italia, con l’Asola capace di imporsi nettamente in trasferta per 3-0, risultato che rappresenta un precedente importante ma che non va sottovalutato in vista della sfida di domani. A presentare il derby è il capitano asolano Luca Beretta, ex di turno, che però non potrà scendere in campo a causa di uno stiramento. «Ci tenevo tantissimo a esserci – spiega il difensore centrale – purtroppo l’infortunio me lo impedirà, ma sarò comunque vicino alla squadra. Il derby è sempre il derby: vincere sarebbe fondamentale sia per la classifica che per il morale, soprattutto in vista del girone di ritorno. Lo Sporting Club lo conosciamo, è una squadra molto concreta e arriverà col dente avvelenato dopo la sconfitta dell’ultimo turno. Vorranno riscattarsi, per questo ci attende una partita tutt’altro che semplice. Sono però certo che i miei compagni scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare l’intera posta».

Guardando agli impegni futuri, dopo il derby l’Asola tornerà in campo sabato prossimo, 27 dicembre, in Coppa Mantova, dove ospiterà il Porto. Sempre per la stessa competizione, lo Sporting Club farà visita al Castiglione il 3 gennaio. Per quanto riguarda le formazioni, Cobelli dovrà rinunciare allo squalificato Cigala, mentre tra le fila degli ospiti figura l’ex Torreggiani, altro elemento che aggiunge interesse a una sfida che promette intensità ed equilibrio.