Il chiosco di Colle Aperto destinato a volontariato e realtà associative

MANTOVA La giunta Palazzi ha disposto di destinare l’utilizzo del chiosco in muratura di Colle Aperto al volontariato e alle realtà associative non aventi scopo di lucro, nell’ottica di favorire le attività di socializzazione del quartiere, in particolare per anziani e bambini. Ha anche disposto, a seguito della manifestazione di interesse pervenuta dall’associazione di promozione sociale Centro Aperto la pubblicazione dell’avviso per garantire la partecipazione ad altre associazioni potenzialmente interessate all’utilizzo dell’immobile. La durata di concessione sarà di 6 anni, eventualmente rinnovabili. Il canone annuo sarà di 3mila euro con riduzione prevista nella misura del 90% per i soggetti non a scopo di lucro, iscritti al Registro Provinciale o Regionale del volontariato ed associazionismo; meno 80% per i soggetti non a scopo di lucro, non iscritti al Registro Provinciale o Regionale ma aderenti ad associazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni; meno 50% per i soggetti non a scopo di lucro, non iscritti al Registro Provinciale o Regionale ma in possesso dell’Atto costitutivo e dello Statuto redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata. La manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario, mentre resterà a carico del Comune la manutenzione straordinaria. Sarà a carico del concessionario dell’immobile anche l’intestazione e il pagamento delle utenze. Il chiosco di via Bentivoglio, è stato realizzato negli anni Ottanta, su un’area di proprietà comunale, da parte di un privato per attività commerciale. Nel 2020, alla scadenza della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, il concessionario ha manifestato l’intenzione di cedere gratuitamente al Comune il manufatto.