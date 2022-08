Calcio Promozione: Asola-Castellana stappa un campionato a tutto derby. Suzzara e Marmirolo partono in casa, SanLa e Gove fuori

Mantova Un derby dopo l’altro, il campionato di Promozione si prospetta quanto mai avvincente, con sei squadre mantovane decise a ritagliarsi uno spazio da protagoniste in mezzo al sempre agguerrito drappello delle bresciane. Il primo turno (4 settembre) propone subito un match da brividi allo “Schiantarelli” di Asola, ospite la Castellana che tutti ormai indicano come principale favorita per il salto in Eccellenza. L’ambizioso Suzzara di Bizzoccoli e la matricola Marmirolo debuttano in casa, rispettivamente contro Nuova Valsabbia e Lodrino. Mentre Governolese e San Lazzaro se la vedranno in trasferta contro Ome e Cellatica. Ancora l’Asola sarà protagonista del derby del secondo turno, in città sul campo del San Lazzaro. Il big match della terza giornata si gioca all’Allodi, tra Suzzara e Castellana. Le sfide tutte mantovane alla quarta sono addirittura due, Caste-Marmirolo e San Lazzaro-Suzzara. Come pure alla decima (Asola-Suzzara e SanLa-Castellana) e all’undicesima (Marmirolo-Asola e SanLa-Gove). Mentre non ci saranno derby alla sesta, alla settima e all’ultima giornata.

Si parte, come detto, domenica 4 settembre per arrivare al giro di boa, senza soste né turni infrasettimanali, l’11 dicembre. Poi oltre un mese di stop per ripartire il 22 gennaio con la prima di ritorno, una sola sosta per Pasqua e ultimo turno di regular season il 7 maggio. Oggi, intanto, il Suzzara gioca la prima amichevole a Sant’Ambrogio di Valpolicella (ore 17.30) contro l’Ambrosiana allenata da Paolo Corghi.

LA 1ª GIORNATA

and. 04.09.22 rit. 22.01.23

Asola-Castellana

Borgosatollo-Vighenzi

Pavonese-Pro Palazzolo

Cellatica-San Lazzaro

Marmirolo-Lodrino

La Sportiva Ome-Governolese

Orceana-Voluntas Montichiari

Suzzara-Nuova Valsabbia