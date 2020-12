Calcio Serie C – Pelliccioni (doppio ex) fa le carte a Mantova-Cesena: “Mi gioco l’1X”

MANTOVA Alfio Pelliccioni è il doppio ex di Mantova-Cesena. Quattro anni e mezzo in biancorosso, due in bianconero: chi meglio del direttore sportivo sammarinese, oggi consulente del Monopoli, potrebbe presentare la grande sfida di domenica al Martelli?

Ma, prima di entrare nel vivo dell’analisi, Pelliccioni si lascia andare a una bonaria confidenza: «Sono invidioso – dice – . Sì, invidioso perchè avrei voluto esserci io al Mantova in questo momento! Per vivermi la partita col Cesena, ma soprattutto il bel momento della squadra. Sono contentissimo per quello che sta dimostrando. A Mantova c’è anche il nuovo ds Battisti, che è un amico: era il mio capitano ai tempi del San Marino, con Morgia allenatore. È un ragazzo tranquillo e un ottimo professionista: è entrato nel Mantova nel modo giusto, gli auguro il meglio». Il dirigente tesse gli elogi all’organico biancorosso: «Mi piace molto. È stato costruito bene, con innesti azzeccati. Specialmente in attacco: Guccione avrei voluto portarlo io all’Acm, ma non se ne fece nulla; per Ganz quest’estate si era aperta una trattativa col Monopoli; Cheddira mi sarebbe piaciuto averlo al Cesena. Anche Vano è forte: so che non si è ancora sbloccato, ma io lo prenderei subito. Anzi, chiederò a Battisti se a gennaio me lo cede…».

Anche il Cesena, secondo Pelliccioni, è ben attrezzato: «È migliorato rispetto all’anno scorso – spiega – . Molti giocatori hanno un anno d’esperienza in più in categoria e questo si fa sentire. Inoltre, come il Mantova, segna tanto (Bortolussi è il capocannoniere del girone con 10 gol, ndr). Quando gli attaccanti fanno gol è un buon segno».

Insomma, Pelliccioni non ha dubbi: «Siamo di fronte a due squadre attrezzate per i play off. Al Mantova si parla solo di salvezza? Li capisco, è giusto rimanere coi piedi per terra. Tuttavia, per come la vedo io, l’Acm ha i mezzi per rimanere in alto fino alla fine». Ma il cuore di Alfio per chi batterà domenica? «Eh, domanda difficile – si schermisce – . Cesena è una piazza meravigliosa e mi dispiace non aver avuto la possibilità di concludere il mio lavoro come speravo. Però a Mantova ci sono rimasto 4 anni e e 6 mesi… Dico sempre: vinca il migliore. Ma, considerato che si gioca al Martelli, punterei all’1X».