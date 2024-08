Calcio 1a Categoria Crer – Il Viadana esordirà in campionato il 15 settembre in casa con la Falkgalileo

Viadana Il cammino del Viadana nel prossimo campionato emiliano di Prima Categoria (girone C) inizierà, il 15 settembre, da dove si era concluso quello della scorsa stagione, ovvero con la sfida casalinga contro la FalkGalileo. Poi andrà in trasferta sul campo del Daino Santa Croce, quindi di nuovo in casa col Progetto Montagna e via così fino al giro di boa del 15 dicembre a Campogalliano. C’è anche un turno infrasettimanale, alla nona giornata (il 6 novembre), al Comunale contro il Boca Barco. Il ritorno inizierà il 12 gennaio per concludersi il 4 maggio.

«Ripartiamo dalla Falk – osserva mister Iotti – giochiamo in casa, ma l’avversario è tosto, come pure il Daino Santa Croce per la nostra prima gara in trasferta. Il Progetto Montagna è retrocesso dalla Promozione, quindi è un avvio di campionato davvero complicato. In generale è un girone difficile, nel quale non dovremo mai abbassare la guardia».

Il cammino dei canarini

1ª giornata (and. 15/9; rit. 12/1)

Viadana-Falkgalileo

2ª giornata (and. 22/9; rit. 19/1)

Daino Santa Croce-Viadana

3ª giornata (and. 29/9; rit. 26/1)

Viadana-Progetto Montagna

4ª giornata (and. 6/10; rit. 2/2)

Corlo-Viadana

5ª giornata (and. 13/10; rit. 9/2)

Viadana-Campeginese

6ª giornata (and. 20/10; rit. 16/2)

Rubierese-Viadana

7ª giornata (and. 27/10; rit. 23/2)

Viadana-Original Celtic Bhoys

8ª giornata (and. 3/11; rit. 2/3)

Madonnina-Viadana

9ª giornata (and. 6/11; rit. 9/3)

Viadana-Boca Barco

10ª giornata (and. 10/11; rit. 16/3)

Virtus Correggio-Viadana

11ª giornata (and. 17/11; rit. 23/3)

Viadana-Povigliese

12ª giornata (and. 24/11; rit. 30/3)

Virtus Libertas-Viadana

13ª giornata (and. 1/12; rit. 6/4)

Viadana-Guastalla Saturno

14ª giornata (and. 8/12; rit. 27/4)

Viadana-Solierese

15ª giornata (and. 15/12; rit. 4/5)

Campogalliano-Viadana