Calcio Serie B – I pronostici spingono il Mantova, l’Intelligenza Artificiale… la manda in C

MANTOVA La contabilità promuove il Mantova, i bookmakers pure, mentre l’Intelligenza Artificiale proprio non ne vuole sapere. È curioso, a pochi giorni dall’inizio del campionato, spulciare qualche numero dai siti specializzati.

Dunque, secondo la “bibbia” degli addetti ai lavori transfermarkt.it, la squadra biancorossa si presenta ai nastri di partenza della Serie B più competitiva rispetto a un’estate fa. I dati ovviamente sono indicativi, nulla di scientifico. In ogni caso, il valore di mercato ora sarebbe pari a 570mila euro contro il 538 mila dello scorso anno: dalla 15esima alla 13esima posizione nella classifica assoluta. Progresso anche nel valore della rosa: dal 18esimo posto (15,05 milioni) al 14esimo (15,40). Per la cronaca, rispetto all’anno scorso, il Mantova si è pure ringiovanito: 26 anni l’età media contro 27,2 (le partenze di Burrai e De Maio hanno influito non poco). Ed ha incrementato il numero di stranieri: l’anno scorso c’era solo De Maio; stavolta ecco Majer, Falletti e Mullen.

Da un sito all’altro, pianetaserieb.it ha consultato varie agenzie di scommesse. La domanda era “chi vincerà la Serie B?” e a sbaragliare la concorrenza è stato il Palermo (2,75) davanti al Venezia (4,5) e alla coppia Empoli-Spezia (6,5). Il Mantova è al 14esimo posto (quotato 25) e si tiene dietro Padova, Entella, Pescara, Sudtirol, Carrarese e Reggiana.

E poi c’è l’Intelligenza Artificiale, che evidentemente ha un conto in sospeso con l’Acm. È sempre pianetaserieb.it a informarci che il Mantova, secondo il cervellone elettronico, finirà addirittura all’ultimo posto. Dunque retrocesso in Serie C. È la stessa funesta previsione di un anno fa, poi smentita dal campo. In viale Te toccano ferro, si aggrappano alla cabala e confidano in un bis. Per completezza di informazione, l’AI spedisce in C anche Juve Stabia, Sudtirol e Carrarese, mentre il campionato lo vincerà il Palermo, seguito da Venezia e Monza.