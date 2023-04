Calcio Promozione – Governolese e San Lazzaro sparano a salve. E lo 0-0 non accontenta nessuno

Governolo La troppa tensione gioca un brutto scherzo alla Governolese che, nel derby cruciale del “Vicini”, porta a casa un punticino pressochè inutile ai fini della classifica; il ritardo dalla sest’ultima, il Marmirolo, si riduce di un punto ma il mancato successo con il pericolante San Lazzaro suona quasi come una condanna alla disputa dei prossimi playout. Statistiche alla mano era facile prevedere un match equilibrato e con pochi gol (d’altronde si affrontavano due degli attacchi più sterili della categoria, ndr) ma le emozioni non sono certamente mancate. I Pirati, sin dal fischio d’inizio, hanno preso in mano le redini del gioco macinando occasioni e collezionando corner. Nel giro di dieci minuti i rossoblù vanno vicini al bersaglio ben tre volte, due con Mazzocchi e una con Bertuol, poi al 23’ arriva lo squillo cittadino che fa gelare il sangue al pubblico di fede locale: Bellandi pesca con un lancio millimetrico Morselli che salta Lonighi e si presenta a tu per tu con Bertolani che è bravissimo a restare in piedi fino all’ultimo e deviare d’istinto col braccio in corner. Due minuti dopo altro brivido per la Gove che incassa un nuovo filtrante di Bellandi per Del Bar che dal vertice destro rientra ma pennella larghissimo sul secondo palo. Al 29’ anche Coffani si iscrive di diritto ai protagonisti della sfida respingendo miracolosamente in angolo un siluro a fil di palo di Mazzocchi; sulla battuta del corner Lonighi, dopo un batti e ribatti, ha sui piedi la palla del vantaggio ma trova davanti a sè nuovamente la saracinesca ospite. Al 33’ poi, sempre Lonighi, non inquadra lo specchio da buonissima posizione di testa. In una seconda frazione decisamente più blanda in termini di ritmo ed occasioni, saranno sempre i portieri a farsi trovare pronti con due parate che odorano di impresa: dopo il mancato tap-in a centimetri dalla porta di Dalla Pellegrina è Bertolani a schiaffeggiare un bolide a giro di Bellandi destinato sotto il sette, poi, al 66’, toccherà nuovamente a Coffani respingere la conclusione ravvicinata di Omoregie che aveva saltato in velocità Ghirardini. Gli attacchi non sfondano, le difese reggono: lo 0-0 è inevitabile.

RISULTATI 26a GIORNATA

Orceana-Castellana 3-0

Asola-Marmirolo 3-1

Cellatica-La Sportiva Ome 1-4

Voluntas Montichiari-Lodrino 1-3

Borgosatollo-Nuova Valsabbia 2-1

Vighenzi-Pro Palazzolo 3-0

Governolese-San Lazzaro 0-0

Pavonese-Suzzara 4-1