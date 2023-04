Calcio Promozione – L’Asola parte a razzo, Marmirolo freddato

Asola Pronostico rispettato allo Schiantarelli, dove l’Asola batte 3-1 il Marmirolo e si riprende la terza posizione. Per il Rullo è una sconfitta quasi indolore visto che conserva 3 punti di vantaggio sulla zona play out.

La squadra di casa fa la voce grossa fin dai primi minuti. Chitò impegna subito Errera e calcia alto al 5’. Ci provano anche Buonaiuto (tiro centrale all’8’) e Brentonico (palla sopra la traversa al 10’). Al 23’ la punizione di Buonaiuto fa la barba al palo. E’ il preludio al meritato vantaggio asolano, che arriva un minuto dopo: errato disimpegno della difesa neroverde e Moreni, dal limite, insacca la palla all’angolino alla sinistra di Errera. Il Rullo si fa vedere al 28’: bella combinazione tra i fratelli Jadid e paratona di Marcolini sul tiro di Adam. L’Asola colpisce ancora al 32’ con un micidiale contropiede orchestrato da Buonaiuto e concluso in bello stile dal pallonetto di Chitò: 2-0. Un minuto dopo, Moreni si mangia il 3-0. Ma il tris è servito comunque al 41’ con il diagonale di Boni.

Il Rullo accorcia le distanze al 55’ con un gran tiro dal limite di Y. Jadid. Al 61’ Errera salva su Moreni, poi è ancora Marmirolo, ma le conclusioni di Visioli e Jadid non inquadrano lo specchio. Al 78’ Marcolini para a terra il bolide di Visioli e prima del triplice fischio Errera nega il poker a Buonaiuto. Finisce 3-1.