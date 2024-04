Calcio Promozione – San Lazzaro, il toto-mister: piace Petrozzi, idee Palmieri e Tenedini

MANTOVA Dopo aver ottenuto brillantemente una salvezza diretta in Promozione (categoria che i biancazzurri cittadini disputeranno sicuramente, fa sapere la società, allontanando alcune voci, giunte nelle ultime settimane, di offerte da parte di altri sodalizi), il San Lazzaro si sta occupando del casting per il nuovo allenatore.

Confermato l’addio alla panchina di Michele Jacopetti, che resterà comunque direttore sportivo della società: proprio lo stesso dirigente sta cercando di chiudere per il nuovo allenatore, possibilmente entro il fine settimana o poco più in là. In pole position, tra i desideri del San Lazzaro, ci sarebbe Makris Petrozzi, che qualche settimana fa aveva lasciato di comune accordo il ruolo di vice-allenatore di Fabio Esposito al Castiglione in Eccellenza. Un profilo, quello di Petrozzi, che era già stato avvicinato dal San Lazzaro la scorsa estate, dopo il doppio salto con l’Union Team. Poi, però, non se ne fece nulla. Ma attenzione, perché sull’allenatore ci sono anche delle sirene dall’Emilia.

Un’altra candidatura potrebbe essere la pista “interna” che porta a Mauro Palmieri, negli ultimi mesi tecnico della Juniores biancazzurra. Anche lui è tenuto in grande considerazione come possibile allenatore, ma avrebbe molto mercato anche in Prima Categoria.

Infine, un altro vecchio pallino del San Lazzaro è Matteo Tenedini, nome che facciamo per dovere di cronaca, ma tutt’ora impegnato nei play off con la Serenissima. Dunque se ne riparlerebbe soltanto ad avventura negli spareggi finita, e qualora il mister dovesse decidere di separarsi dalla Sere.