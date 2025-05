Calcio Promozione – Il San Lazzaro è pronto a fare un passo indietro

MANTOVA Lunedì sera si è riunito il Direttivo del San Lazzaro per fare il punto sulla stagione, con particolare attenzione al cammino della prima squadra, che ha mantenuto la categoria in Promozione. Un incontro definito “di routine”, come avviene a fine campionato in ogni società sportiva, ma che arriva in un momento in cui circolano alcune voci sul possibile disimpegno del club dal prossimo torneo, con la possibilità di rinunciare alla Promozione per ripartire invece dalla Prima Categoria. Nessuna decisione è stata presa, ma la dirigenza ha affidato al direttore sportivo Michele Jacopetti il compito di incontrare sia lo staff tecnico che gli atleti. Un confronto che potrebbe risultare decisivo per delineare i prossimi passi. «Parlare con lo staff e i giocatori è una prassi normale a fine stagione – spiega Jacopetti -. Non c’è nulla di eccezionale. Mi è stato dato mandato di ascoltare entrambe le parti, raccogliere impressioni e valutazioni, e poi riferire quanto emerso al Direttivo. Sarà quest’ultimo, in base ai riscontri ricevuti, a decidere il da farsi. Tutto qui, non c’è altro da aggiungere». Al momento, il tecnico Fabrizio Pini risulta confermato, ma in attesa degli sviluppi previsti nei prossimi giorni, anche questa posizione potrebbe essere oggetto di valutazione.