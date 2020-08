Calcio Promozione – Il San Lazzaro riparte, sabato primo test con la Poggese

MANTOVA Dopo alcuni giorni di sospensione, il San Lazzaro ieri sera ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo sul campo di Borgochiesanuova agli ordini del tecnico Stefano Negrini. La società ha comunque specificato che lo stop era dovuto a semplici questioni organizzative dovute al fatto che in questi giorni ha cominciato la preparazione anche la Juniores Regionale.

«E’ un’estate strana – ha detto Negrini – perché l’altalena dei contagi e la poca chiarezza dei protocolli finora emanati ci tengono sempre sull’attenti. Dobbiamo sforzarci di lavorare con la massima tranquillità, ben consapevoli di doverci preparare per gli appuntamenti fissati dalla federazione. L’obiettivo è quello di ben figurare – continua il tecnico biancazzurro – ma sapremo soltanto dopo qualche partita che posto potremo occupare nel prossimo campionato di Promozione. Il mercato non è ancora finito, ci mancano un paio di pedine: quando avremo finito di allestire la rosa, allora potremo definire il nostro target». A proposito di mercato, aggregati al gruppo ci sono sempre i difensori Giovannini e Varana, che verranno attentamente valutati nelle prossime settimane. Stasera altro allenamento e domani pomeriggio andrà in scena la prima amichevole dei biancazzurri, opposti alla Poggese di Seconda Categoria. Si tratta di un derby tra fratelli Negrini, Stefano contro Emanuele, che siede appunto sulla panchina della Poggese. Il 5 settembre nuovo test col Nogara e il 9 contro l’Union Team. Il San Lazzaro debutterà in Coppa Italia domenica 13 settembre, in casa, contro la Castellana e giocherà nuovamente mercoledì 30 a Goito con lo Sporting Club, tre giorni dopo aver esordito anche in campionato.