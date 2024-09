Calcio Promozione – La Governolese cala l’asso Sperti: “Qui ho ritrovato la mia serenità”

GOVERNOLO La Governolese si è sbloccata. Dopo l’exploit in Coppa, domenica col Lodrino è arrivata la prima vittoria in campionato. «Volevamo riscattarci – afferma Luca Sperti, autore della doppietta decisiva – vincere è servito per risollevare l’umore della squadra. Dopo il pareggio col Vobarno volavamo sulle ali dell’entusiasmo, ma la sconfitta con la Sported Maris ci ha riportati con i piedi per terra».

«Il mio primo gol – spiega il dieci rossoblù – è arrivato grazie ad un lancio lungo dalle retrovie. Io ho calciato sul secondo palo, sfruttando la fisicità di un mio compagno che ha ostruito la visuale del portiere. Il raddoppio invece è arrivato in mischia con un tap-in vincente sul secondo palo». Un inizio di stagione da montagne russe per i rossoblù: «Tralasciando la brutta prestazione di Cremona, abbiamo avuto un discreto avvio. La squadra è giovane, forte e ambiziosa. Siamo ancora in una fase conoscitiva, ma sono sicuro che col tempo ci toglieremo delle soddisfazioni. A Governolo mi trovo molto bene: vogliamo divertirci giocando bene a calcio».

Durante l’estate ha fatto la “rivoluzione”, ma la società punta in alto. «Non ci accontentiamo – assicura Sperti – vogliamo iniziare a carburare per vincere ancora e ancora. Ma preferisco pensare partita per partita, senza guardare troppo in là». «Scendere di categoria – conclude Luca – mi ha fatto molto bene. Sto ritrovando quella serenità personale che mi mancava. Dopo l’esperienza col Montecchio in D, pensavo di smettere col calcio. Non volevo che tutta la mia vita girasse attorno ad un pallone. Invece Governolo mi ha dato una nuova possibilità. Sono rimasto sorpreso dal livello e dalla qualità di alcuni giocatori. Ho trovato anche degli avversari molto forti».