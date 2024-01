“Disegna ciò che vedi” a Casa del Mantegna

MANTOVA “Disegna Ciò Che Vedi. Helga Weissovà: da Terezin i disegni di una bambina”, è il titolo della mostra organizzata e proposta a Casa del Mantegna da Pro Forma Memoria di Carpi con l’Associazione Postumia di Gazoldo degli Ippoliti e la collaborazione di Provincia di Mantova e Istituto Mantovano di Storia Contemporanea. L’inaugurazione dell’evento si terrà il primo febbraio alle 11.30 e l’esposizione resterà visitabile fino al 3 marzo. La rassegna si compone di 31 pannelli con riproduzioni autorizzate di disegni realizzati da Helga Weissovà, nel ghetto di Terezin. Nata a Praga nel 1929 e oggi affermata pittrice, l’artista di origine ebraica, fu internata a Terezin all’età di 12 anni insieme ai genitori per quasi tre anni e fu poi deportata ad Auschwitz, Freiburg e Mauthausen. Dove fu infine liberata con la madre nel 1945.

Era stato il padre a incoraggiarla a ritrarre le scene di vita quotidiana nel ghetto, in una sorta di diario per immagini che rappresenta oggi una testimonianza documentaria insostituibile.

L’ingresso alla mostra è libero, con i seguenti orari:

martedì-venerdì 9-13; sabato-domenica 9-13 e 15-18; lunedì chiuso.

La rassegna è concomitante al periodo delle commemorazioni legate al Giorno della memoria (27 gennaio 2024), alla Giornata del ricordo ( 10 febbraio 2024) e al Giorno dei giusti per l’umanità (6 marzo 2024), a riprova della sensibilità istituzionale della Provincia che, ogni anno, inaugura il programma espositivo di Casa del Mantegna con una proposta legata alla comprensione della storia del Novecento e delle vicende legate alla Shoah con finalità didattiche.

Possibilità di visite didattiche per le scuole di ogni ordine e grado (in collaborazione con l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea e la Provincia di Mantova.

A corredo della mostra è previsto un ciclo di quattro conferenze, che si terranno a Casa del Mantegna, in via Acerbi 47 a Mantova:

venerdì 2 febbraio, ore 17.30 “La principessa e il drago. L’esperienza di sè come forma di resistenza nel ghetto di Terezin”, con Matteo Corradini, ebraista e autore; venerdì 9 febbraio , ore 17.30 “Musica a Terezin” con Giovanna Maresta, docente di arte scenica presso il Conservatorio “Campiani” di Mantova; venerdì 16 febbraio, ore 17.30 “Theresienstadt. Un ghetto nella storia dello sterminio degli ebrei”, con Frediano Sessi, storico e romanziere; venerdì 23 febbraio, ore 17.30 “Occhi per vedere. La Croce Rossa visita il ghetto di Theresienstadt” con Carlo Saletti, storico e regista teatrale.

A questi appuntamenti si aggiunge un ciclo di proiezioni al cinema Mignon, in via Benzoni 22 a Mantova:

“L’ultimo degli ingiusti” regia di Claude Lanzmann (Francia 2013, edizione originale con sottotitoli in italiano), lunedì 26 febbraio ore 17.30, parte prima; giovedì 29 febbraio ore 17.30, parte seconda.

Cinema Mignon, informazioni: 0376 366233 info@cinemamignon.com.