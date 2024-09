Powerchair sports – Il cammino dei Warriors Sabbioneta nei campionati di hockey e football

SABBIONETA L’attesa è quasi finita. Dopo un’estate di relax, ma anche di attenta programmazione e preparazione, i Macron Warriors Sabbioneta sono pronti a scendere in campo nei nuovi campionati di powerchair sports. La FIPPS ha reso noti i calendari definitivi sia dell’hockey che del football. Attenzione anche al Campionato Europeo di Powerchair Hockey 2024 in programma a Musholm, in Danimarca, dal 21 al 27 ottobre, al quale prenderà parte anche la Nazionale azzurra nelle cui fila giocano due “guerrieri”, Ion Jignea e Leonardo Catania.

I Warriors, campioni d’Italia in carica di powerchair hockey, esordiranno il 3 novembre in casa contro gli Sharks Monza, per poi affrontare la trasferta laziale del 17 novembre ad Albalonga e chiudere il girone di andata il 15 dicembre a Varese contro gli Skorpions. Le date dei match di ritorno: 26 gennaio, 16 febbraio e 16 marzo. La formula del campionato prevede l’accesso alla final four scudetto per le prime due classificate di ogni girone.

«Non vediamo l’ora di iniziare. – ha commentato il capitano Ion Jignea -. Scendiamo in campo da campioni d’Italia in carica ed è un onore, ma anche una responsabilità. Vogliamo confermare tutto quello che di buono abbiamo fatto lo scorso anno, ma sappiamo che i nostri avversari avranno uno stimolo in più per metterci in difficoltà. Siamo carichi e concentrati, vogliamo ripetere, anzi migliorare il percorso della passata stagione».

Il football prende il via un mese prima: i Warriors il 6 ottobre ospiteranno i Magic Torino e il 27, sempre in casa, i Bulls Treviso. Ultima gara di andata in trasferta, il 24 novembre, contro il Venezia FC. 19 gennaio, 23 febbraio e 2 marzo le date delle gare di ritorno. Alle finali play off del campionato accedono le prime classificate di ogni girone. «Ogni stagione rappresenta un tassello in più nella crescita della nostra squadra in questa disciplina ancora “giovane” in Italia nel mondo del powerchair sports – ha commentato Luca Mercuri, capitano dei guerrieri rossoblù di football -. Abbiamo accumulato la giusta esperienza per poter fare bene e la squadra si è preparata al meglio per dare il massimo in ogni sfida. La grinta non ci manca, è nel DNA dei Macron Warriors e vogliamo dire la nostra in questa nuova stagione. Siamo pronti e carichi e nella prima partita in casa vogliamo sentire tutto il calore del nostro pubblico».