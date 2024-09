Rugby Serie A Elite – Viadana subito a bomba. Ciardullo: “Non siamo più la squadra sorpresa”

VIADANA Tutto fin troppo facile per il Rugby Viadana che sabato, all’esordio ufficiale, ha superato agevolmente la gara di barrage di Coppa Italia battendo 103 a 7 il Pesaro, formazione di Serie A che sarà avversaria dei Caimani. Nel prossimo fine settimana inizierà la fase a gironi della kermesse tricolore, ma i rivieraschi osserveranno il turno di riposo ed entreranno nuovamente in scena sabato 5 ottobre, allo Zaffanella, nel match di cartello contro il Rovigo. Ne parliamo con il tre quarti-ala Fabrizio Ciardullo, protagonista con cinque mete del match nelle Marche. «Era la nostra prima gara ufficiale di questa nuova stagione – racconta – al di là del risultato finale, per altro assai vistoso, era importante confermare subito quanto di positivo siamo riusciti a fare la scorsa stagione, culminata con la finale scudetto di Parma purtroppo persa contro Padova. Quest’anno non siamo più una sorpresa, dobbiamo confermarci e, anzi, migliorare e crescere ancora. Affrontando ogni partita con il giusto atteggiamento».

«Lo sfaff tecnico – prosegue Ciardullo – offre ampie garanzie e ci dà enorme sicurezza. La squadra per gran parte è quella della scorsa stagione, i nuovi si stanno inserendo bene, l’ambiente è ideale per lavorare al meglio. Questa, come dicevo, deve essere la stagione della conferma ad alti livelli e tocca quindi a noi giocatori dare sempre il massimo».

Il primo avversario nella fase a gironi della Coppa Italia sarà il Rovigo, che nel barrage ha battuto 66-7 la Roma Olimpic e sabato ospiterà al Battaglini il Mogliano nel derby veneto. «Nella scorsa stagione – ricorda Ciardullo – Rovigo ci ha battuto due volte, sia all’andata che al ritorno, e furono quelle le uniche sconfitte della regular season. Ma in questa fase dobbiamo concentrarci su noi stessi, poi cominceremo a pensare agli avversari. Di sicuro sarà il primo vero test in cui potremo verificare la bontà del lavoro svolto finora».

Il Viadana con ogni probabilità dovrà fare a meno di Samuele Locatelli, aggregato ormai stabilmente alle Zebre e autore sabato a Cardiff della meta bonus allo scadere nella gara vinta 22-17 dai gallesi. «Per Samuele si tratta indubbiamente di una bella esperienza – dice Ciardullo – potrà migliorare e crescere. Nella scorsa stagione è stato eletto miglior giocatore del campionato, si è meritato questa opportunità e anche se ci mancherà tanto, sono contento per lui».