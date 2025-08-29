Calcio Promozione – La Governolese si presenta ai tifosi. De Martino: “Obiettivo salvezza”

GOVERNOLO Presentazione ufficiale in grande stile per la Governolese. Ieri sera, per la fiera centenaria di Sant’Agostino, i Pirati e le squadre del settore giovanile si sono presentati ai tifosi in un clima di grande festa. Domani i rossoblù torneranno di nuovo in campo (ore 16), dopo la vittoria di venerdì a Suzzara, contro il Gonzaga al “Vicini”. «Stiamo facendo un buon pre-campionato – afferma mister Luca De Martino – . I risultati delle amichevoli poco ci importano, punto più sulla prestazione. In settimana portiamo avanti i nostri carichi di lavoro, indipendentemente se dobbiamo giocare oppure no. I test per noi sono allenamenti. Fino ad oggi abbiamo affrontato due squadre di Eccellenza, con cui abbiamo fatto molto bene: il Marmirolo e venerdì scorso il Suzzara. All’Allodi siamo stati un po’ sottotono fisicamente, ma ho visto tante cose positive. Nonostante la stanchezza i ragazzi hanno mostrato grande carattere tenendo testa al Suzzara. Oltretutto in un ambiente passionale. Ogni settimana siamo in crescita. Gara dopo gara acquisiamo concetti importanti, sono contento».

La Governolese esordirà ufficialmente domenica 7 settembre in Coppa contro l’Asola allo “Schiantarelli”. «Non dobbiamo sottovalutare l’impegno. Non giochiamo per vincere, ma per arrivare il più lontano possibile. Se dovessimo superare il girone, saranno tutte gare secche dove può succedere di tutto. Vogliamo iniziare con il piede giusto e giocarcela come in campionato. Dopo tre giorni (sempre in Coppa, ndr) riceveremo lo Sporting Club (ex squadra del tecnico rossoblù, ndr)». In Promozione invece, per la prima di campionato i Pirati riceveranno il Valcalepio. «Il nostro obiettivo è arrivare ad una salvezza tranquilla. Abbiamo allestito una rosa importante, composta da ragazzi fantastici che stanno lavorando sodo. Mi aspetto una stagione impegnativa contro avversarie forti, però faremo la corsa su noi stessi. Cercheremo di portarci a casa più punti possibili ogni settimana. Quando arriveremo tra dicembre e febbraio potremo iniziare a tirare le prime somme». «I ragazzi rispondono alla grande – conclude De Martino – . Si sono messi a disposizione sin da subito. Stanno facendo tanti sacrifici e danno l’anima per questa maglia. Ci alleniamo ogni giorno due ore e mezza. Personalmente non ho mai fatto distinzioni di categoria. Dopo Mantova, Governolo e Suzzara sono le due città più passionali. La piazza mi ha accolto bene e la società non mi fa mancare nulla. Mercato? Non ho mai chiesto nomi, ma qualità tecniche per quella che è la mia idea di calcio».