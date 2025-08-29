Automobilismo – Solferino Rally Pecso in gara al “Due Valli” e al “Piancavallo”

SOLFERINO La pausa estiva in casa Solferino Rally Pecso è stata utilizzata gran parte per rialzare le vetture da gara: il prossimo fine settimana due saranno i fronti dove i portacolori del sodalizio virgiliano gareggeranno. Al Rally Storico Due Valli parteciperanno Pelizzari-Cavazzini su Alfa GTV6 e per il Due Valli Classic l’equipaggio Dal Miglio-Abate su Lancia Delta Integrale. La gara si correrà domani sulle colline nei dintorni di Soave (Vr). Al Rally di Piancavallo, valevole per il Trofeo Italiano Rally, la coppia Ponchiardi-Libera (in foto) su Citroen Saxo N2 cercherà punti importanti nel Trofeo Michelin a Maniago.