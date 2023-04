Ciclismo – L’U23 Cordioli sfiora il colpaccio nell’internazionale Milano-Busseto. Il Ciclo Club in luce a Salsomaggiore

Mantova Gianluca Cordioli finalmente sul podio. L’U23 del Sissio Team sabato, in occasione della competizione internazionale Milano-Busseto, lotta sino alla fine per cogliere il successo. Nello sprint conclusivo spinge sui pedali, ma sotto lo striscione d’arrivo viene preceduto dall’esperto velocista Davide Persico della Colpak Ballan.

Anche ieri le soddisfazioni per il ciclismo giovanile mantovano non sono mancate. Tra i Giovanissimi a Salvirola (Cr) Nicolò Belli del Mincio Chiese si è imposto nella gara dei G6. A Salsomaggiore i baby del Ciclo Club 77 hanno confermato di avere le carte in regola per cogliere brillanti risultati nel corso della stagione. Viola Mazzola si è piazzata 2ª nella G4; medesimo risultato per Marco Casciano nella G5 e Giovanni Busca nella G6. Oltre a loro si è distinto pure Giorgio Ciotola che ha chiuso al 4° posto nella G6. Fermi ai box per maltempo i baby del Mincio Chiese che avrebbero dovuto debuttare a Bovolone (Vr). Tra gli Esordienti del 1° anno Daniele Ronda e Lorenzo Atti si sono messi in luce nella competizione che si è disputata a Salizzole (Vr) conquistando rispettivamente il 5° ed il 10° posto. A Novara, nella gara riservata agli juniores, un positivo piazzamento lo ha colto Angelo Monister; l’atleta di Malavicina ha chiuso la sua fatica ottenendo l’11° posto. Dalla strada all’Mtb. Nell’Mtb Xc che si è svolta a Niardo (Bs) sul podio tra le Esordienti del 2° anno è salita Silvia Iori che ha conquistato il 3° posto, mentre la compagna di squadra Sara Malavasi tra le atlete del 1° anno è giunta quarta. Tra gli Under 23 Lorenzo Allodi si è piazzato settimo. Nella Gf Via del Sole che si è disputata a Limone Piemonte (Cn) Ivan Zanni ha sfiorato il successo classificandosi al 2° posto di categoria, mentre la compagna di squadra Orietta Tosadori ha chiuso al 5° posto sempre di categoria.

Paolo Biondo