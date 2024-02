Calcio Eccellenza – Castiglione beffato dalla cinica Vertovese in un match sul filo dell’equilibrio

Castiglione Il Castiglione perde in casa lo scontro al vertice con la vice capolista Vertovese. Compagine in grande forma, quella bergamasca, e cinica quanto basta, per colpire nella ripresa di un match comunque molto equilibrato. I rossoblù, dal canto loro, recuperano Valotti e Mambrin, di rientro dalle lunghe squalifiche, che riprendono la titolarità dal primo minuto. La compagine di Esposito gioca un buon primo tempo, ma pecca in fase conclusiva.

A partire meglio sono gli orobici: al 15’ Granillo dalla sinistra si accentra e calcia sul primo palo. Segna respinge in tuffo. Quattro minuti più tardi si vedono i padroni di casa: Valotti salta il diretto avversario con uno spettacolare tunnel, entra in area, ma non trova nessuno chiudere sul primo palo. Al 38’ ancora una buonissima chance per il Castiglione: grande giocata ancora di Valotti sulla sinistra, palla al centro per Tomé, che però non arriva di poco alla deviazione vincente di testa.

Si va al riposo sullo 0-0, e nel secondo tempo le emozioni si diradano. Fino alla mezzora circa, quando Zanga chiude un “dai e vai” con Ballabio, infilando a fil di palo il gol del decisivo 0-1. La reazione del Castiglione è tutta nel tiro da fuori area di Filippo Lauricella al 94’, ma stavolta il centrocampista, a differenza del match di Bedizzole, non riesce a salvare i suoi in pieno recupero, perché la conclusione termina alta. «Dobbiamo ritrovare confidenza con le nostre doti – dice il patron Andrea Laudini – la gara era da pareggio, forse ci è mancata un po’ di intraprendenza, che avrebbe fatto la differenza».