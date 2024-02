Calcio Promozione – L’Union Marmirolo l’ha fatta grossa. Buxton: “Sì, possiamo sognare”

Marmirolo “Non c’è due senza tre, il quarto vien da sè” recita un celebre proverbio che calza a pennello con l’attuale momento dell’Union Team Marmirolo. Che viene da due successi di fila, l’ultimo arrivato proprio domenica scorsa contro la capolista Vighenzi, grazie alla rete decisiva di Carlos Buxton già in gol sette giorni prima nel derby col Suzzara. «E’ stata una gara tosta – afferma l’attaccante -. Sapevamo delle loro qualità e che per noi sarebbe stata dura, ma alla fine il campo ci ha premiati. Ci siamo difesi come una grande squadra, giocando a testa alta e ripartendo forte in contropiede». «Per quanto riguarda il mio gol – prosegue – non avevo nessun compagno a supporto, così mi sono messo in proprio da una posizione defilata e ho calciato trovando una rete un po’ “fortunata”». Grazie agli ultimi tre risultati utili, i neroverdi sono saliti all’ottavo posto con 26 punti. «Il cammino prosegue bene – dice ancora Carlos – stiamo crescendo di gara in gara e le vittorie ci stanno dando tanta forza ed entusiasmo. Il gruppo c’è e penso che sia la nostra forza che ci spinge tutte le domeniche. In più abbiamo un allenatore che ha una visione di calcio moderna a cui piace attaccare e difendere. Non ha mai paura dell’avversario e questo suo carisma ce lo sta trasmettendo, facendoci sentire più tranquilli. Da quando è arrivato, ha rivoluzionato il modo di pensare della squadra: tutti sono titolari».

«Quando sono arrivato a Marmirolo – ricorda – era da un anno che non calcavo il terreno di gioco. Avevo giocato in Grecia, tra Serie B e C, ma non mi sentivo bene con me stesso. Così ho deciso di tornare in Italia e di accettare l’offerta del direttore Brentegani. In Promozione c’è tanta qualità e squadre importanti, in più volevo confrontarmi con avversari all’altezza. E’ vero che all’inizio del mio percorso ho trovato poco spazio, ma con la calma e il duro lavoro, sono tornato a giocare sempre con più continuità». Dopo il derby con il Suzzara di due turni fa, domenica prossima ci sarà quello con il San Lazzaro, che alle zebre ha rifilato 7 gol. «Mi aspetto una gara aperta e combattuta, veniamo entrambe da una striscia positiva. Siamo consapevoli del carattere acquisito, quindi speriamo di continuare così». «Il nostro obiettivo – conclude Buxton – è quello di rimanere in Promozione. Poi, se tutto va bene, arrivare ai play off, che sarebbe un grande traguardo. Sono sicuro che se dovessimo continuare su questa strada, ci toglieremo grosse soddisfazioni. Personalmente voglio finire la stagione nel migliore dei modi e aiutare la squadra segnando più gol possibili».