Castel Goffredo – Alloggi protetti, economia e scuole per il centrodestra

Castel Goffredo Lavori sulle scuole del paese, recupero della casa di riposo “Il Gelso” (una volta che la realizzazione della nuova rsa sarà completata”, adeguamento dei servizi sociali alle esigenze della popolazione, soprattutto dopo le grandi difficoltà provocate dalla pandemia. Questo per sommi capi il programma della lista Centro destra castellano, che alle elezioni di domenica e lunedì candida il sindaco uscente Achille Prignaca (foto).

«Nel prossimo quinquennio – afferma l’attuale primo cittadino – supporteremo il mondo dell’impresa castellana, nella prospettiva sia della promozione che del rilancio; ci prenderemo cura di opere quali la nuova scuola media, sede del comprensivo, l’adeguamento antisismico della scuola elementare, la riqualificazione della ex casa di riposo, la realizzazione di appartamenti protetti. Ma non solo – specifica Prignaca: puntiamo anche all’efficientamento degli immobili comunali, alla manutenzione delle strade, all’ottimizzazione della viabilità e al rinnovamento centro di raccolta. Ci occuperemo pure di valorizzazione il territorio e di tutelare l’ambiente, dell’adeguamento dei servizi sociali ai bisogni della cittadinanza e di elaborazione partecipata del piano per il diritto allo studio quale risorsa per contrastare divari e dispersione scolastica».

Come noto al voto di domenica e lunedì per la lista Centro destra castellano si è ripresentata al completo tutta la giunta attuale, che ha guidato la cittadina negli ultimi cinque anni. (gb)