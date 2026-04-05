Calcio Promozione – Manzini: “Governolese, restiamo sul pezzo”

GOVERNOLO I Pirati continuano la loro ascesa nel girone E di Promozione. La Governolese è reduce da cinque risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali il prezioso successo per 1-0 ottenuto sul campo del coriaceo Vobarno. Un filotto che ha permesso ai mantovani di salire a quota trentuno punti, appaiati ad Atletico Orsa Iseo e Castrezzato, rilanciando con decisione le ambizioni di salvezza. Domenica dodici, alla ripresa del campionato dopo la sosta pasquale, l’undici del presidente Fabio Bronzatti sarà impegnato sul terreno del Team Oratorio Pumenengo, fanalino di coda del girone. Una sfida che, sulla carta, potrebbe sembrare abbordabile, ma che nasconde più di un’insidia. «Alla conclusione della stagione regolare mancano solo tre partite – sottolinea il tecnico Patrick Manzini -. Subito dopo la sosta affronteremo l’ultima in classifica, ma sarà tutt’altro che una gara semplice. Il Pumenengo giocherà a mente libera e proprio per questo servirà una prova di grande maturità». Il tecnico invita i suoi a mantenere alta la concentrazione: «Ai ragazzi ho detto che queste sono partite da saper gestire soprattutto dal punto di vista mentale, con attenzione e senza cali. Non possiamo permetterci di sottovalutare l’avversario. Poi penseremo alle sfide con Castrezzato e Aurora Travagliato». Il finale di stagione si preannuncia decisivo: «In queste tre gare non dobbiamo abbassare la guardia. I risultati recenti sono stati positivi, ma non abbiamo ancora conquistato nulla. Dovremo soffrire fino all’ultima giornata per centrare la salvezza ed evitare i play out. Fare punti è fondamentale: contro una squadra che non ha nulla da perdere servirà una prestazione solida e concreta per portare a casa l’intera posta».