Calcio Promozione – Poggese, Pini sta meglio. Società pronta a costruire un’imbottitura al muretto

Poggio Rusco Migliorano, fortunatamente, le condizioni di Andrea Pini, il centrocampista 26enne della Poggese vittima di un grave infortunio, che ha portato alla sospensione del derby tra i padroni di casa e il San Lazzaro. Per il ragazzo non sarà necessaria un’operazione, per ridurre le fratture composte che ha riportato nei pressi dell’occhio destro. Per lui anche diversi punti sopra l’orecchio. Ricordiamo che Pini è finito con la testa contro un muretto di delimitazione del campo di gioco dopo uno scontro fortuito con un avversario. Tanta sfortuna, insomma, ma la situazione sembra in miglioramento. Quest’oggi dovrebbe compiere l’ultima risonanza: è rimasto in osservazione in queste ore, vista la delicata situazione. A quanto sembra non ci saranno ripercussioni importanti, ma occorrerà tempo per ristabilirsi.

«Ringraziamo tutti coloro che si sono interessati alle sorti del ragazzo, veramente tanti i messaggi che ci sono pervenuti – dice il presidente Armando Castellano -, l’importante è che Andrea si ristabilisca presto, noi lo aspetteremo. Siamo contenti che stia meglio, a lui va un grande in bocca al lupo». La società si sta muovendo per aumentare la sicurezza del campo, anche se si è trattato di una triste casualità: «Il campo è sempre stato regolarmente omologato dagli organismi competenti – aggiunge il presidente -, ma sulla scorta di questa disavventura noi vogliamo fare qualcosa in più e dunque abbiamo già contattato alcune ditte specializzate per costruire un’imbottitura al muretto, per evitare che possano ripetersi episodi simili. Sarà pronta nelle prossime settimane. Abbiamo comunque concordato il rinvio della partita di Fa Cup di mercoledì con il Porto, siamo ancora scossi».