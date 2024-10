Ubriaco alla guida durante esercitazione privata per il conseguimento della patente

MANTOVA Nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza e prevenzione della Polizia di Stato, nell’’ultimo fine settimana è stato intenso l’impegno della Polizia Stradale di Mantova, in particolare per contrastare il grave fenomeno della guida di veicoli in stato di alterazione psico-fisica, e in generale tutti i comportamenti indisciplinati e pericolosi degli automobilisti.

Nel corso dell’attività la Polstrada nel week-end ha controllato 200 persone e 162 veicoli.

I dati raccolti, purtroppo, fanno riscontrare ancora la presenza di automobilisti che si mettono alla guida dopo aver bevuto alcoolici, infatti ben 5 sono quelli risultati positivi all’alcool test, alcuni con valori oltre 3 volte il limite consentito.

Tra i comportamenti più pericolosi si annovera quello di un autotrasportatore professionale risultato in stato di ebbrezza alcoolica alla guida di un “mezzo pesante”.

Davvero singolare inoltre il caso di un conducente a cui la patente non è stata ritirata, visto che non l’aveva ancora ottenuta, infatti l’aspirante automobilista munito del così detto “foglio rosa” è risultato in stato di ebbrezza alcoolica, durante lo svolgimento di un’esercitazione privata alla guida per prepararsi all’esame pratico. Non è tutto, il veicolo utilizzato era gravato da fermo amministrativo fiscale e la persona che accompagnava il conducente in funzione di istruttore, era privo dei requisiti previsti. Anche a lui è stato sanzionato.

I controlli della Polizia Stradale non si sono limitati a verificare la guida in stato di ebbrezza e/o stupefacenti, ma sono stati estesi alla verifica della copertura assicurativa, al rispetto delle norme sull’uso delle cinture di sicurezza, del telefonino, della revisione ed efficienza dei mezzi di trasporto, portando ad accertare numerose violazioni al codice della strada, infatti gli esiti sono 36 verbali elevati per diverse tipologie di violazioni, 7 patenti complessivamente ritirate e un sequestro di sostanza stupefacente del tipo hashish con relativa segnalazione amministrativa per l’illecita detenzione.

Nel corso del week-end gli uomini e le donne della Polizia stradale, sono intervenuti anche sul fronte dell’incidentalità, effettuando i rilevi di 3 sinistri stradali. In due di questi per le ferite riportate dai coinvolti è dovuto intervenire il personale medico-sanitario.

Durante lo svolgimento dell’attività infortunistica, i poliziotti hanno accertato che uno dei conducenti coinvolti si era allontanato a piedi dal luogo dell’incidente, ma veniva rintracciato poco dopo. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per il rifiuto di sottoporsi all’alcooltest (che equivale alla positività al test con il massimo valore previsto e con le conseguenze più gravi), oltre alla sanzione per la fuga dal luogo del sinistro e per la guida con la patente scaduta di validità.