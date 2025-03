Basket Serie B Interregionale – Romero: “Forza Stings, proviamoci anche con Ferrara”

CURTATONE Gli Stings hanno concluso il cammino nella fase di andata del proprio girone dei Play-in Gold con una vittoria fondamentale, ottenuta domenica scorsa alla Tea Arena, su un Pordenone che, fino a quel momento, comandava la classifica. Ora i friulani sono stati raggiunti in vetta dal Monfalcone, in una lotta accesa per la leadership del girone. I biancorossi invece, sesti a quota 16, devono restare tra le prime 8 per andare ai play off-promozione. E ora sono pronti per iniziare il girone di ritorno, con un incontro che si preannuncia tutt’altro che facile. Domenica, infatti, la squadra biancorossa sarà di nuovo davanti al proprio pubblico, questa volta per affrontare l’Adamant Ferrara di coach Benedetto. Il tecnico Pablo Romero carica la squadra: «Proveremo a vincere contro Ferrara, proprio come abbiamo fatto con Pordenone – afferma – Siamo consapevoli che ci confronteremo con una squadra molto forte, costruita con l’obiettivo di competere per la promozione in serie B Nazionale». All’andata, i ferraresi si imposero nettamente con il punteggio di 85-65, facendo valere la loro superiorità fisica e tecnica. Gli estensi oggi però, reduci dall’amara sconfitta contro Iseo, dove hanno ceduto per 93-86 al Syneto, arrivano a questo derby con il morale sotto i tacchi, ma comunque determinati a risalire la china. Coach Romero non manca di lanciare un messaggio di fiducia alla propria squadra: «Anche Pordenone punta al salto di categoria e in casa nostra lo abbiamo battuto. Davanti ai nostri tifosi siamo pronti a dare il massimo. Dobbiamo disputare una partita intensa, con grande concentrazione, e mantenere alta l’attenzione per tutti i 40 minuti. La chiave sarà imporre il nostro ritmo di gioco, cercando di arginare i loro giocatori più pericolosi, che oltre a essere talentuosi sono anche molto esperti. Vincere questa partita sarebbe fondamentale per noi, perché ci permetterebbe di avvicinarci notevolmente all’ingresso nei play-off». Resta, però, ancora incerta la situazione riguardo al possibile recupero di Ygor Biordi, il cui ritorno in campo potrebbe essere decisivo per le sorti della squadra. La sua presenza, infatti, darebbe un ulteriore contributo importante sia dal punto di vista offensivo sia difensivo, ma per ora non ci sono certezze sulla sua disponibilità.