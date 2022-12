Calcio Promozione – Salardi: “Castellana, nel ritorno devi cambiare passo”

Castel Goffredo Delusione è forse ingeneroso, anche perchè di fatto non è mai scesa in campo con la formazione tipo, ma di sicuro la Castellana non può essere soddisfatta del suo girone d’andata, che ha chiuso in settima posizione, con 22 punti, staccatissima dalla capolista Pavonese (a 35). Il campionato dei biancazzurri è cominciato male (sconfitta nel derby ad Asola) e finito peggio, perdendo in casa col Cellatica. Ma lo spazio per recuperare non manca. La società goffredese non è intervenuta nel mercato di riparazione, del resto i veri “rinforzi” sono quei giocatori, uno su tutti, il bomber Faye Pape, che nel girone d’andata praticamente non si sono mai visti. E che, se gli infortuni daranno loro tregua, potranno fare la differenza nella seconda metà di stagione. Questo, almeno, è quanto si augurano in casa biancazzurra e in particolare mister Cobelli, la cui posizione in un paio di circostanze ha traballato.

«Il girone di andata non è andato secondo le aspettative – ammette il centrocampista Stefano Salardi, uno dei fedelissimi del mister – abbiamo avuto tanti problemi con gli infortuni che ci hanno privato a lungo di giocatori importanti e non ci hanno permesso di allenarci con regolarità. L’organico è stato rifondato in estate e si sapeva ci sarebbe voluto un po’ di tempo per trovare il giusto amalgama. Le ripetute assenze, come dicevo, hanno complicato i piani. Ma non dobbiamo cercare alibi, bensì guardare in faccia la realtà e fare tesoro degli errori commessi finora».

Da qui al 22 gennaio c’è molto tempo per lavorare e presentarsi al top alla ripresa del campionato e al derby con l’Asola. «Da parte nostra – prosegue Salardi – non dobbiamo fare altro che allenarci in questi giorni con la massima serietà e impegno. L’obiettivo play off è ancora alla portata e dobbiamo crederci. Contro l’Asola cercheremo di riscattare la sconfitta dell’andata, poi ci attende la sfida in casa della Pavonese: sono due partite importantissime, che potrebbero indirizzare la nostra stagione, in un senso o nell’altro, per cui dovremo farci trovare subito pronti».