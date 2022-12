Volley D maschile – Top Team, brilla anche la seconda squadra. Coach Sona: “I ragazzi ci danno soddisfazioni”

Cerese E’ certamente da considerare positivo, almeno finora, il cammino della seconda squadra del Gabbiano Top Team nel girone A del campionato di Serie D. Il sestetto guidato da Marco Sona è secondo in classifica con 22 punti, insieme alla Bocconi Milano, a quattro lunghezze dalla capolista Valtrompia Bovezzo cui renderà visita alla ripresa del campionato, sabato 7 gennaio, nel palazzetto di Villa Carcina. Coach Sona in estate ha rilevato Piermario Nibbio, che a sua volta ha assunto la guida dell’Esse Elle Casalmaggiore, anche se è rimasto nella Polisportiva Borgo Virgilio con il ruolo di coordinatore tecnico delle varie formazioni. E’ iniziato quindi un ciclo nuovo per la “cadetta” del Gabbiano, e i risultati sono soddisfacenti. Lo dice la classifica, ma anche la crescita del gruppo. «Siamo contenti di come sta andando – afferma appunto il tecnico – la squadra è giovane e come tale ha ampi margini di crescita. I risultati ottenuti finora e il secondo posto in classifica gratificano i nostri sforzi e ci danno gli stimoli per fare sempre meglio. La ciliegina sulla torta è stata la vittoria casalinga al tie break sul Casalmaggiore, la squadra dell’ex coach Nibbio che conduceva 2-0; ma alla fine, dopo una bella battaglia, siamo riusciti a vincere noi. La sfida della ripresa contro il Valtrompia non sarà certo facile, la giochiamo pure in trasferta e dopo una sosta che ha interrotto un po’ il ritmo. Mi auguro comunque che la squadra sappia affrontarla al meglio delle sue possibilità».