Calcio Promozione: Sporting-Novellini, ritorno di fiamma

GOITO Lo Sporting Club ha risolto la “crisi tecnica” aperta dalla separazione con il mister Alessandro Novellini con un autentico colpo di scena: il nuovo allenatore è infatti quello vecchio, ovvero lo stesso Novellini, che si appresta così a guidare la squadra goitese per la sesta stagione consecutiva. Il “divorzio” annunciato lo scorso 10 maggio è durato poco più di due settimane. Perchè, come cantava Antonello Venditti, «certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi, e poi ritornano».

«Il Direttivo dello Sporting Club – si legge nel comunicato firmato dal presidente Devis Cavagna – comunica che il mister della prossima stagione sportiva 2020/2021 sarà ancora Alessandro Novellini. L’incertezza e le condizioni che cambiano da un giorno all’altro aveva portato a prendere congiuntamente una decisione che poi si è rilevata superficiale e frettolosa. Di comune accordo pertanto, abbiamo riflettuto su una nuova programmazione e strada su cui proseguire e con serenità siamo arrivati alla conclusione che era giusto ripartire insieme dalla certezza di un rapporto consolidato negli anni. Novellini per lo Sporting e lo Sporting per Novellini».

Novellini, che era giunto ad un passo dalla poltrona di direttore sportivo della Castellana, non ha dunque resistito al ritorno di fiamma con il “suo” Sporting Club, che ha portato dalla Prima in Promozione. E che, nella prossima stagione, potrebbe ritrovare addirittura in Eccellenza visto che le notizie che arrivano da Brescia (l’ultima è una probabile fusione tra Desenzano e Calvina) e dal resto della Lombardia sembrano liberare diversi posti nella categoria superiore. Il club goitese, quarto al momento dello stop e quindi ben piazzato nella graduatoria dei ripescaggi, ci sta facendo un pensierino.