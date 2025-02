Inizio settimana tranquillo in attesa di una perturbazione fra martedì e mercoledì

MANTOVA Cala definitivamente il sipario sulla parentesi fredda che ha condizionato il tempo e la qualità dell’aria della scorsa settimana. La parola è già passata a correnti occidentali molto più miti. Ce ne siamo già accorti per il sensibile aumento delle temperature, ieri pomeriggio attorno agli 11/12 gradi nonostante la copertura nuvolosa che ha limitato il riscaldamento del suolo.

Ci aspetta ora un inizio settimana tranquillo e tiepido, ma anche la pioggia, in arrivo fra domani sera e giovedì, per lasciare spazio a giornate primaverili nel prossimo fine settimana. L’inverno, però, non è finito: nel nord Europa e nell’est del continente domina ancora il gelo (città come Bucarest o Sofia toccano ancora i -15°) e se in marzo le correnti torneranno settentrionali ci sarà spazio per nuove ondate di freddo anche nel Mediterraneo, sebbene in tono minore.

Da alcuni giorni è tornato a fare notizia lo smog. Quella di sabato è stata fino ad oggi la giornata dall’aria più inquinata di un inverno che non ha fortunatamente presentato troppe emergenze sotto questo profilo.

Il freddo dei giorni scorsi, unito all’assenza di ventilazione e alla forza dell’alta pressione (che tende a comprimere al suolo le masse d’aria) ha certamente contribuito al forte peggioramento della qualità dell’aria. La quantità di polveri sottili è al momento fra il doppio e il triplo dei limiti per almeno 12 ore al giorno. Non andrà meglio: per altre 48 ore almeno rimarrà su livelli critici. Solo l’arrivo della pioggia, unitamente ad un generale rimescolamento delle masse d’aria, porterà un forte abbattimento delle concentrazioni degli agenti inquinanti.

Come anticipato, oggi il tempo resterà stabile, ovvero con maggiore probabilità di sole e temperature miti, attese attorno ai 13-14 gradi. La relativa calma dell’inizio della settimana lascerà spazio domani ad una svolta. Si riaprirà quindi la porta dell’Atlantico agevolando il transito di una perturbazione importante, attiva fra martedì sera e giovedì mattina. Il fronte in arrivo, garantito delle correnti fredde nordatlantiche destinate a penetrare nel Mediterraneo, richiamerà inizialmente aria umida e tiepida di origine sciroccale. Già domani il cielo si presenterà coperto con temperature stabili o in leggero calo per l’assenza di sole (11-12 gradi nel pomeriggio). Dalla tarda serata inizierà a piovere in maniera debole verso un mercoledì perturbato: sul mantovano sono previsti fra 10 e 15 millimetri di pioggia, con maggiori apporti sulla parte occidentale della provincia. Sulle Alpi tornerà la neve sebbene a quote piuttosto elevate, quindi al di sopra dei 1500 metri pur con qualche fiocco anche al di sotto mercoledì pomeriggio. Le temperature rimarranno stabili.

Il bel tempo tornerà solo giovedì con una giornata soleggiate e molto mite. Probabili temperature massime attorno ai 15 gradi. Il miglioramento di estenderà anche al venerdì, in attesa di un fine settimana per lo più stabile ma con temperature in calo. Non sono tuttavia all’orizzonte nuove ondate di freddo.

Alessandro Azzoni