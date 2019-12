Ordigni bellici in soffitta, evacuazione in via Giustiziati

MANTOVA Sono stati messi in sicurezza in attesa di essere smaltiti in un luogo sicuro i tre ordigni, residuati bellici della seconda guerra mondiale rinvenuti l’altro ieri in uno stabile di via Giustiziati. I tre ordigni saranno spostati oggi dagli artificieri che li faranno poi brillare. Un’ordinanza del sindaco Palazzi ha disposto che domani entro le 13.30 debba essere eseguita l’evacuazione temporanea di persone e animali dall’intero immobile di via Giustiziati al civico 3 (comprensivo dei numeri civici 5, 7, 9). Anche i banchi del mercato dovranno essere rimossi entro le 13.30 visto che le operazioni di smaltimento degli ordigni inizieranno alle 14. Sarà inoltre interdetta l’area pubblica limitrofa ed antistante l’immobile sopra citato (e secondo le eventuali ulteriori disposizioni che verranno impartite dagli artificieri in loco), dalle ore 13:30 e fino al termine delle operazioni di rimozione che dovrebbero terminare attorno alle 15. La popolazione dovrà lasciare le proprie abitazioni, i luoghi di lavoro, gli esercizi commerciali, qualsiasi altro locale ed area entro e non oltre le ore 13:30, mentre sarà bloccata la circolazione e al transito sia veicolare che pedonale dall’inizio delle operazioni di bonifica.

Le bombe a mano sono sbucate quando gli operai si sono messi a lavorare attorno al sottotetto. Appena hanno scoperto gli ordigni hanno dato l’allarme, facendo intervenire sul posto le forze dell’ordine.