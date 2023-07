Calcio Promozione – Tozzo: “L’Asola punta sul gruppo per restare nel novero delle big”

ASOLA Mercato concluso con l’arrivo del giovane Sangiorgio, la scorsa stagione alla Castellana, per l’Asola: patron Massimo Tozzo è sicuro che i biancorossi possano ripetere la straordinaria stagione appena conclusa, ancora agli ordini di mister Mauro Franzini.

«Dai ragazzi mi aspetto che si ripetano, e che i giovani maturino ancora di più per fare meglio rispetto allo scorso anno». Ma il vero giudice sarà il campo: «Inizieremo la preparazione il 10 agosto e poi avremo due amichevoli di lusso con Castellana e Castiglione, che ci permetteranno di capire a che livello siamo rispetto ai nostri diretti avversari».

Un “termometro” affidabile per i biancorossi, che hanno mantenuto gran parte dell’organico dello scorso anno, contro compagini di categoria superiore.

«Una scelta ponderata quella di non cambiare molto nella rosa – sottolinea il patron -, concordata con mister Franzini e col diesse Sandrini. Il nostro intento era mantenere quelle che erano le nostre caratteristiche. Alla fine è sempre il campo a dare i responsi, quindi più avanti vedremo dove saremo. Gli unici due innesti sono stati Spagnoli, un giocatore di categoria superiore e il giovane Sangiorgio. Un ragazzo di prospettiva che farà parlare bene di sé».

La concorrenza però si è rinforzata, mentre l’Asola ha puntato sul gruppo e sull’affiatamento – notevole – già raggiunto lo scorso anno. «Ripartiamo da quanto fatto di buono lo scorso anno – dice il patron – , ripetersi sarà difficile, ma ci proviamo, consci della forza del nostro collettivo, già dimostrata nella passata stagione. L’obiettivo minimo è di restare tra le prime cinque: i presupposti per farlo ci sono. Una bella stagione di cui porteremo sempre un bel ricordo, quella passata, ma occorre voltare pagina e pensare al domani. Il prossimo campionato è ormai dietro l’angolo. Occorrerà alzare l’asticella e cercare di fare sempre meglio».