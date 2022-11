Pallavolo serie B2 f – Savazzi: “Rivalta, il tuo campionato inizia adesso”

Rivalta sul Mincio Hurrà! Finalmente è arrivata la prima vittoria dell’Inox Meccanica Rivalta nel campionato di B2; un successo sofferto, ma quanto mai meritato. Dopo le amarezze patite nei primi tre turni, dove la qualità del gioco non è mancata; è mancato quel pizzico d’esperienza in più per concretizzare al meglio tutto il lavoro compiuto. «Sono contenta – afferma la presidente Clara Savazzi – che finalmente le ragazze abbiano avuto la giusta reazione dopo le tre sconfitte. Una vittoria meritata che porta in classifica i primi due punti di questa stagione. Il nostro campionato forse comincia da qui. Di certo l’impegno non è mancato nelle gare precedenti, ma abbiamo affrontato squadre piuttosto attrezzate. Confidiamo che il successo ottenuto, seppur al tie-break, abbia sbloccate le ragazze. Disponiamo di atlete che possono tranquillamente alternarsi nel corso della gara: lo si è visto ancor più chiaramente contro il sestetto emiliano. Il gruppo ha ottime potenzialità; molto bravi i due tecnici che le stanno facendo crescere costantemente». La presidente si sofferma sul girone: «Quello emiliano è un raggruppamento che non conosciamo bene avendo giocato sempre in Lombardia, però abbiamo già visto che sarà molto impegnativo. Adesso arriva il derby con la PolRiva, una squadra giovane con alcune atlete di esperienza. Dobbiamo interpretare al meglio anche questo importante quanto delicato test. Al tempo stesso ci piacerebbe avere sugli spalti il supporto di tutti i nostri sostenitori». (b)