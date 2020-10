Calcio Seconda Cat. – Rapid Olimpia, in attesa dell’esito allenamenti sospesi

MANTOVA Nessuna novità riguardo al sospetto caso di positività registrato nella squadra della Rapid Olimpia. «Relativamente al sospetto caso di Covid-19 che ha interessato un proprio atleta – si legge in una nota -, la società Fcd Rapid Olimpia ribadisce di essersi attenuta con la massima precauzione ai protocolli ministeriali. Ritiene altresì corretta la scelta di aver chiesto il rinvio della partita del campionato di Seconda categoria in programma domenica scorsa contro La Cantera, che ringraziamo, unitamente alla Figc di Mantova, per aver condiviso la scelta di non disputare la gara a livello precauzionale. Per quanto riguarda il tampone effettuato privatamente dall’atleta, siamo ancora in attesa di conoscere l’esito definitivo del test. Al momento la società ha deciso di sospendere la seduta di allenamento della prima squadra in programma mercoledì in attesa degli accertamenti sanitari e delle eventuali indicazioni delle autorità preposte». Ricordiamo che solo in caso di positività spetterà all’Ats decidere, nella specifica cirostanza, quali saranno le migliori misure da intraprendere per la tutela della salute.