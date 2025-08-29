Calcio Seconda Categoria – Acquanegra in festa. Scalari: “Belle conferme in Coppa”

ACQUANEGRA Archiviato il primo turno di Coppa Mantova con il successo per 1-0 contro il Casaloldo – rete decisiva di Peverada – l’Acquanegra si gode questa fase di pre-campionato in attesa dei prossimi impegni uffficiali. Il diesse della squadra sul Chiese, Alessandro Scalari, analizza così la partita: «Abbiamo disputato una buona gara. Sono arrivate delle belle conferme da tutti i giocatori impiegati, sia tra i rimasti che soprattutto tra i nuovi acquisti, i quali si stanno integrando rapidamente nel gruppo. È solo la prima partita ma c’è grande fiducia». La società ha fatto un mercato importante e alcuni innesti sono ancora da scoprire: «Siamo riusciti a prendere anche Fabiano Bettari anche se sarà a disposizione solo nelle prossime settimana – spiega Scalari -. Mercoledì in campo non c’era nemmeno Boubacar, un giocatore che saprà darci una mano a centrocampo. La rosa della squadra è al completo e possiamo dire che chiudiamo questa campagna trasferimenti molto soddisfatti». La squadra è tornata ai comandi di mister Carlo Danieli da una decina di giorni e sta lavorando con intensità, come racconta lo stesso ds: «Dal raduno del 18 agosto a oggi le sensazioni sono positive. È vero che nessuno vince coi nomi sulla carta, ma l’organico include profili molto interessanti che hanno mostrato fin da subito tanta voglia di fare e di vincere. Abbiamo anche aggiunto un preparatore atletico per salire ulteriormente di livello. Le prime uscite ci danno ragione, dall’amichevole vinta col Casalmoro 2-0 al successo in coppa. Ora attendiamo il sorteggio dell’avversaria di domenica. Vogliamo andare avanti nel torneo e usare queste gare come allenamento in vista del campionato». Campionato che i biancazzurri affronteranno con grande ambizione. Così Scalari: «Puntiamo a fare meglio del quarto posto della scorsa stagione, cioè ad arrivare sul podio e magari a vincere. L’obiettivo minimo sono ancora i play off. Le aspettative sono alte e non sempre le cose vanno da programma, ma abbiamo fatto tutto bene per provarci».