Calcio Seconda Categoria – Guicciardi: “River, inizio positivo. Ora sotto con la Voltesi”

REVERE Inizia nel migliore dei modi l’avventura della River in Seconda. Al debutto stagionale, infatti, la squadra di Luca Guicciardi ha centrato un prezioso successo interno, superando per 3-2 il Boca Juniors di Vertuani al termine di una partita combattuta e ricca di emozioni. Una vittoria che permette ai neopromossi di approcciarsi con fiducia al primo impegno esterno, in programma domenica sul campo della Voltesi di Diego Pizzamiglio, reduce dall’1-1 ottenuto sul difficile terreno della Medolese. Guicciardi, analizzando il match inaugurale, non nasconde la soddisfazione ma invita alla cautela: «A mio avviso non esistono gare facili, né in Terza né in Seconda categoria. Chi pensa che il Boca sia una squadra materasso o destinata a retrocedere sbaglia di grosso. Per noi, che siamo neopromossi, questi tre punti hanno un valore importante. Siamo riusciti a portarci sul 2-0, poi però siamo calati: non siamo ancora al massimo della condizione e gli avversari, molto pericolosi davanti, hanno prima accorciato le distanze e poi trovato il pari. Nonostante ciò, abbiamo voluto fortemente vincere e alla fine ci siamo riusciti». Guardando al prossimo impegno, il tecnico sa bene che lo aspetta un’altra sfida complessa: «Con la Voltesi non sarà una gara semplice, ma lo sappiamo fin dall’inizio. Da parte nostra c’è la volontà di giocarcela con tutti, senza paura. Non mi preoccupo troppo delle assenze: chi scende in campo deve dare il massimo e offrire il proprio contributo».