Vandali al cimitero degli Angeli: rubati marmi e devastate strutture

MANTOVA A seguito dell’atto vandalico avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 settembre al cimitero Monumentale di Borgo Angeli, si informa che le indagini, avviate questa mattina dalla Polizia Locale e dalla Scientifica, sono ancora in corso per la verifica e la quantificazione dei danni arrecati alle sepolture – perlopiù quelle con componenti e arredi in bronzo e in rame – e dei furti perpetrati agli uffici e ai beni cimiteriali.

L’intrusione è stata scoperta questa mattina verso le ore 7.00 dai dipendenti del servizio cimiteriale di Tea che hanno subito allertato le forze dell’ordine e i funzionari del Comune di Mantova.

I danni, a una prima valutazione, sono rilevanti e perlopiù arrecati nella zona monumentale Est e al Campo E.

Nella mattinata il cimitero è stato chiuso per alcune ore per consentire i rilievi della polizia; verso le ore 14.00 è stato riaperto al pubblico. Al vaglio, naturalmente, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste agli ingressi.

Sul posto, accorso immediatamente, l’assessore alla partita, Andrea Caprini, che ha tenuto sempre aggiornato il sindaco Mattia Palazzi.

Si informa che per segnalare eventuali danni riscontrati alle sepolture private è possibile contattare il numero verde della Polizia Locale 800 505454, lasciando un breve messaggio con il proprio nome, cognome e numero di telefono insieme ai riferimenti essenziali.

La Polizia provvederà a contattare direttamente gli interessati.