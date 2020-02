Calcio Seconda Categoria – Ispani ritrova la Dinamo: “Quistello in palla”

QUISTELLO Una gara particolare per Cristian Ispani, tecnico del Quistello: domenica il tecnico ritroverà sul suo cammino la Dinamo Gonzaga di mister Rossetti. Ispani ha allenato i gonzaghesi sino alla scorsa stagione. Il Quistello nel girone P della Seconda precede di tre lunghezze i diretti avversari, che nell’ultimo turno dopo quattro ko di fila si sono imposti 3-2 sull’Union Team. I quistellesi invece sono reduci da un pareggio, 1-1 con la Robur.

«Il pareggio ottenuto non è da disprezzare – dice Ispani – perchè l’abbiamo conquistato in 10 per l’espulsione del nostro portiere Ganzerla, il punto ci consente di restare dentro la griglia play off. La Dinamo? Non sarà facile vincere, sono tornati al successo e vorranno ripetersi con noi. Saremo un po’ rimaneggiati, perchè oltre a Ganzerla dovrò rinunciare agli squalificati Perdichizzi e Pinotti, ma sono certo che i sostituti non li faranno rimpiangere: conto su di loro».