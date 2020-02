Calcio Promozione – Novellini: “Sporting, con l’Ome voglio un salto di qualità”

GOITO Prima di parlare della gara più interessante del turno di domenica, che vedrà di fronte Sporting e Ome, l’allenatore goitese Alessandro Novellini si sofferma sull’incontro di domenica scorsa in casa della Vighenzi: «Si è trattato – sostiene – di un match spigoloso, incattivito da alcuni episodi. Una gara brutta da vedere. Emblematico, tuttavia, quanto accaduto a Ekuban, che ha ricevuto un cazzotto da un avversario. l’arbitro ha visto tutto e si è limitato ad ammonire il giocatore locale. Poi il direttore di gara, nel finale, ha espulso Cappai per molto ma molto meno. Certi atteggiamenti non sono nel nostro stile, per cui il difensore sconterà le tre giornate che il giudice sportivo gli ha inflitto».

«Voltiamo pagina – continua Novellini – e concentriamoci sull’incontro di domenica, quando a Goito sarà ospite la squadra che, a mio parere, gioca il miglior calcio di tutto il girone: l’Ome. Si tratta di una formazione che ha giocato i play off degli ultimi tre anni e che potrebbe giocare anche i prossimi. Per noi sarà un incontro molto importante per la classifica, ma anche, e forse soprattutto, un test per cercare di capire se possiamo mantenere l’attuale posizione di graduatoria».

«Nonostante il periodo poco prolifico in fatto di segnature – conclude il mister goitese – ho la massima fiducia nel duo d’attacco Guidi-Ekuban, anche perché è lo stesso tandem che ci ha portati dove siamo ora, in Promozione. Ma non è certo soltanto un fatto di riconoscenza. La squadra crea occasioni, magari qualcuna meno di alcuni mesi fa, ma poi, per una ragione o per l’altra, la palla non finisce nel sacco. Si tratta di una situazione che non si spiega con la sola razionalità. Sono sicuro che i nostri attaccanti si sbloccheranno. Magari proprio domenica, contro una squadra che gioca, che arriva al limite dell’area avversaria quasi sempre col pallone a terra e che non fa ostruzioni di alcun tipo». La gara di andata, come si ricorderà, si era conclusa 1-0 per i bresciani.

Per il match più interessante della giornata, mister Novellini deve rinunciare al solo Cappai, squalificato per tre giornate. Punto interrogativo per il portiere Carlo Ferrari.