Tamburello serie A m – Il Castellaro riparte in scioltezza. Solferino si aggiudica il derby

Mantova Comincia col successo il cammino dei campioni dìItalia del Castellaro. I ragazzi di Luca Baldini, senza faticare troppo, hanno messo sotto il neopromosso Valgatara con un secco 2-0. «C’è poco da dire – osserva Arturo Danieli, presidente del Castellaro – E’ stato un pomeriggio tranquillo e abbiamo ripreso da dove avevamo interrotto». E’ andato al Solferino di Mario Spazzini il derby col Guidizzolo. Così il tecnico solferinese a fine gara: «Quando si vince, fa sempre piacere. Ma sul campo è stata una battaglia, dove le due squadre non si sono di certo risparmiate». In casa Guidizzolo, queste le parole del presidente Giancarlo Grandi: «Una grande prova della squadra contro i favoriti numero uno per la conquista dello scudetto. Sono contento perché la nostra prova lascia ben sperare per il prosieguo della stagione». L’altro derby virgiliano, quello fra Ceresara e Cavrianese non si è concluso a causa della scarsa visibilità. Il match verrà ripreso giovedì prossimo alle ore 16.30. «E’ stato un bellissimo incontro fino allo stop – afferma Fabrizio Pezzini, presidente del Ceresara – Nel primo set eravamo avanti 5-4, poi ci hanno raggiunti, ma ho visto un’ottima reazione nel secondo parziale». Non si fa attendere la replica del presidente Oscar Tondini: «Non sono contento. Siamo stati troppo attendisti, quando invece dovevamo essere propositivi e attaccare». Ottimo il debutto del Castiglione che si è imposto per 2-0 a Sommacampagna. «Abbiamo giocato molto bene – afferma il presidente Mario Margoni – Sono molto felice».