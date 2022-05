Calcio Prima Categoria – Baraldi: “Porto, serve un’impresa col Marmirolo per i play off”

PORTO MANTOVANO Manca poco al sogno del Porto: dopo una lunghissima rincorsa i biancazzurri di Marco Fantini devono vincere a Marmirolo (contro i neroverdi, già promossi) per festeggiare i play off. La gara sarà complicata, ma dopo il successo per 2-1 sulla Serenissima nessun risultato sembra essere impossibile per i portuensi. «Vedremo sul campo se il Marmirolo sarà appagato per la meritata promozione, oppure darà battaglia per salutare al meglio il torneo di Prima categoria – dice il diesse Luca Baraldi -, da parte nostra la gara non ha bisogno certo di motivazioni per essere affrontata: dobbiamo centrare l’intera posta. Non sarà per nulla facile ma bisogna provarci: in questa stagione abbiamo dovuto fare i conti con parecchie assenze sia per infortuni che per il Covid. Allenarsi in 22 non è come farlo in 14, una volta che il mister ha recuperato gli effettivi, si è visto il tasso tecnico della rosa. Bravo Fantini, che dopo aver sostituito Lucio Merlin ha dato serenità e tranquillità al gruppo, che non ha mai fatto venire meno l’impegno. Ovviamente vanno anche riconosciuti i meriti di Merlin. Teniamo anche presente che dei tre rinforzi di dicembre, Dondi e Fusari non sono praticamente mai stati schierati, mentre Bonora ha giocato poco. Abbiamo dato al contempo spazio ai nostri giovani. Ora siamo in lotta per centrare i play off, vedremo se riusciamo a farcela, comunque vada siamo contenti di come è andata. Con mirati innesti tenteremo l’anno prossimo di salire in Promozione». In vista del prossimo anno, comunque vada sembra certa la permanenza di Fantini.