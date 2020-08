Calcio Seconda Categoria – Rossetti: “Castellucchio, obiettivo salvezza”

CASTELLUCCHIO Obiettivo salvezza per il Castellucchio di Omero Rossetti, in vista della prossima avventura in Seconda Categoria. Dimenticare l’ultimo torneo, molto positivo visto il terzo posto finale, e concentrarsi sul mantenimento della Seconda Categoria: è questo il proposito della rinnovata società.

«Ricordiamoci che il Castellucchio sembrava destinato a scomparire – afferma l’esperto mister dei bianconeri -, ma una rapida svolta societaria ha permesso a questo glorioso sodalizio di proseguire l’attività. Essere ancora al via in questo torneo direi che è un grosso risultato: inutile fare confronti con il torneo precedente: si ripartirà da zero, dunque salvarsi è l’obiettivo primario. Una volta raggiunto quello, meglio sarà per tutti». «Conta poco essere “forti” ora – dice Rossetti -: parla sempre il campo, è lì che si vedono i reali valori. Con ogni probabilità disputeremo ancora a Mantova il torneo di Seconda, vedremo quali saranno le nostre avversarie, anche alla luce del fatto che i protocolli non sono tuttora ben chiari. Non possiamo che attendere gli eventi. Noi torneremo al lavoro per rispettare le scadenze date dalla federazione». Un Castellucchio che inizierà la preparazione il prossimo 24 agosto, ma che deve ancora reperire dei tasselli importanti per completare l’organico: «Stiamo cercando un portiere sul mercato – dice Rossetti -, merce rara quest’anno: potremmo valutare anche l’ingaggio di un ragazzo uscito da una Juniores. Speriamo nei prossimi giorni di riuscire nel nostro intento. Cerchiamo anche un difensore per completare il reparto».