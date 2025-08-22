Calcio Seconda Categoria – Villimpentese, parla Ciccone: “Rosa competitiva, ora tocca a noi”

VILLIMPENTA Da martedì scorso anche la Villimpentese ha cominciato la preparazione. Il confermato mister Gerardo Ciccone suona già la carica: «Sono contento di avere tutti quanti a disposizione come mai mi era capitato prima. C’è tanta voglia di faticare per farsi trovare pronti. Quest’anno la rosa conta ben 24 giocatori, tantissimi nuovi – osserva l’allenatore –. Servirà un po’ di tempo per scoprirli ma fortunatamente, giocando quasi ogni 3 giorni, questo non sarà un problema, ma una bella sfida. Le prime sensazioni sono davvero positive». Il calendario dei gialloblu è infatti molto fitto, tra amichevoli e impegni ufficiali. Si inizia il 23 agosto con l’Ostiglia in amichevole, poi Castel d’Ario in Coppa Mantova il 26. A seguire, altri due test: il 30 con l’Union Team e il 3 settembre col Gonzaga. Tra domenica 6 e martedì 9 avremo il doppio impegno in Coppa Lombardia, prima del campionato domenica 14. Un organico fatto per vincere: «Mi hanno accontentato su tutto, nonostante la retrocessione dello scorso anno che ancora brucia. Abbiamo tenuto 7-8 elementi, ingaggiando inoltre ottimi giocatori come Boselli, Sarpong e Bodano, che hanno accettato di scendere in Seconda dati gli impegni lavorativi. Vogliamo tornare subito in Prima, costi quel che costi».