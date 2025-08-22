Calcio Serie B – Anche Fiori e Wieser alla festa del Mantova Club Volta Biancorossa

VOLTA MANTOVANA Amicizia, sport e tifo biancorosso. Questi gli ingredienti della serata organizzata dal Mantova Club Volta Biancorossa, svoltasi presso l’agriturismo “Nel Giardino di Alice” a Volta Mantovana. La cena ha visto la partecipazione di numerosi volti noti e appassionati. A guidare l’iniziativa, il presidente del club Ivan Franzoni, affiancato da Diego Lanzarotto, entrambi promotori di una serata riuscita e partecipata. Presenti all’evento anche figure di rilievo della società, tra cui il dirigente Matteo Manfredini, insieme ai calciatori Antonio Fiori e David Wiser, che hanno portato il loro saluto ai tifosi.

Non è mancata la presenza del presidente del Ccmc Gianluca Negretti, noto a tutti come “Nero”, a testimonianza della forte coesione tra i vari gruppi di sostenitori. Alla cena hanno partecipato anche rappresentanti dei club Cadè, Marcaria, Garo per Sempre e Borden Line, a dimostrazione del legame che unisce la grande famiglia biancorossa.