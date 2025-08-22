Rientro a scuola: scatta la campagna abbonamenti Apam

MANTOVA Come già anticipato nelle settimane scorse, la campagna abbonamenti si porta in dote una grossa novità per gli studenti, che avranno la possibilità di acquistare il proprio abbonamento, sia urbano che interurbano, direttamente online e ricaricarlo alla prima validazione direttamente sulla tessera. Tutto questo a partire da lunedì quando sarà possibile acquistare il nuovo abbonamento direttamente nella sezione “shop online” del sito www.apam.it o presso i punti vendita Apam dislocati sul territorio. Con il claim ”Torna a scuola con Riticket! ”, la campagna ricorda come l’abbonato possa stare a casa tranquillo e acquistare l’abbonamento di suo interesse senza muoversi e ricaricarlo direttamente sulla tessera alla prima validazione, semplicemente passando la tessera sulle apposite validatrici a bordo bus. Per gli studenti il consiglio di Apam è di abbonarsi per poter risparmiare tempo e denaro, in quanto sono previste due importanti agevolazioni: la prima è la tariffa in quanto l’abbonamento annuale è molto più conveniente rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti mensili, mentre la seconda è la possibilità di acquistare l’abbonamento annuale pagandolo in due rate: il pagamento della prima rata permetterà di viaggiare fino all’8 gennaio 2026 mentre il pagamento della seconda rata coprirà i restanti mesi fino al 31 agosto 2026. Chi non fosse ancora in possesso della tessera abbonamento Riticket a collegarsi al sito di Apam e seguire le indicazioni riportate nella sezione “Come abbonarsi”, scegliendo il ritiro presso l’Infopoint solo dopo aver terminato la procedura di emissione e ricevuto l’ok da parte di Apam. Per chi volesse recarsi presso l’Apam Infopoint (a Mantova in Piazza Cavallotti e aperto da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30 e sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30) evitando attese ed avere una corsia preferenziale, consigliamo di prenotare l’ap puntamento da PC o da smartphone attraverso la pagina “Prenota appuntamento” nella sezione “Titoli di viaggio” su www.apam.it. Con l’avvio del nuovo anno scolastico non sono stati introdotti adeguamenti tariffari ma è stato previsto unicamente il ritocco del titolo Ivop (Io Viaggio Ovunque in Provincia) per cui il costo dell’abbonamento mensile è stato incrementato di un euro per disposizione di Regione Lombardia. Tutte le informazioni relative alla campagna abbonamenti Apam 2025/2026, ad orari, tariffe e regole di viaggio a bordo autobus sono disponibili su www.apam.it oppure rivolgendosi al servizio di Customer Care chiamando il numero 0376230339, scrivendo via WhatsApp al numero 346 2317678, inviando una mail a customer.care@apam.it o attraverso le pagine ufficiali di Apam su Facebook e Twitter