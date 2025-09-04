Calcio Serie B – Campionato in pausa ma il Mantova è al lavoro. Assente solo Caprini

MANTOVA Doppio allenamento ieri per il Mantova. Festa e compagni hanno lavorato al mattino sul campo e nel pomeriggio in palestra. Come da tabella, è rientrato in gruppo Artioli che ha smaltito l’influenza. Assente il solo Caprini, in ritiro con la Nazionale U20 che domani giocherà a Chesterfield un’amichevole con i pari età inglesi. Il Mantova si allenerà al mattino sia oggi che domani, mentre sabato alle 12 sarà impegnato a Mozzate (ore 12) in un’amichevole a porte chiuse col Como di Fabregas. Un test utile in vista della ripresa del campionato, che vedrà i biancorossi impegnati domenica 14 a Chiavari (ore 15) contro la Virtus Entella.

Successivamente il calendario riserva ai virgiliani due gare consecutive in casa (Modena e Frosinone) e due in trasferta (Juve Stabia e Avellino). La Lega B comunicherà forse oggi date e orari.

Tornando al match di Chiavari, il Ccmc ha già riempito un pullman e sta raccogliendo le prenotazioni per il secondo. Nel frattempo è ripartita la campagna abbonamenti. È possibile sottoscrivere la propria tessera alle stesse condizioni, agli stessi prezzi e con le stesse modalità adottate fino a sabato scorso (Mantova Point e on-line su Ticketone). C’è tempo fino alle ore 19 di giovedì 18 settembre.