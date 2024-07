Calcio serie B – Il Mantova e la sfida degli abbonamenti: superata quota 5mila

Mantova Il dt del Mantova Christian Botturi chiama, il popolo biancorosso risponde. «Mi rivolgo ai tifosi: proviamo a battere il record di abbonamenti dell’ultima Serie B?», aveva detto il dirigente di viale Te nella recente intervista rilasciata ai quotidiani mantovani. La sfida è stata raccolta e rilanciata. Ieri è stato abbattuto un altro muro: quello delle 5mila tessere sottoscritte. Non che ci volesse molto, visto che si ripartiva dalle 4.980 totalizzate fino a sabato. Intanto però un altro step è stato superato. Già alle 10 del mattino le 20 tessere mancanti per sfondare quota 5mila erano state acquistate. Per tutta la giornata si è registrato un viavai di tifosi sia al Mantova Point che al Gimme Five, ovvero i due punti vendita “fisici” dove sottoscrivere gli abbonamenti. Ai quali va ovviamente aggiunto il sito ticketone.it. In serata il contatore totalizzava 5.045 tessere. Dunque, 65 in più rispetto al dato di sabato.

È presto per capire se la sfida lanciata da Botturi si possa vincere. Il record dell’ultima B, infatti, è di 6.210 abbonamenti. Fu raggiunto nella stagione 2007-08, la terza cadetta dell’era Lori, quando fu allestito uno squadrone che sulla carta doveva portare dritti in Serie A. Fu invece l’inizio del declino, che portò poi al fallimento del 2010. Per la cronaca, le attuali 5.045 tessere hanno già superato il totale di tre dei cinque campionati cadetti dell’era Lori. Restano davanti le 5.678 staccate nel 2006-07 (la stagione con Juve, Napoli e Genoa in B) e appunto le 6.210 dell’annata successiva. Per raggiungere quella vetta, mancano quindi 1.200 tessere. Sono tante. Ma non manca il tempo per acquistarle. C’è infatti ancora un mese per farlo, visto che la prima partita casalinga (Mantova-Cosenza) è in programma il 25 agosto, e probabilmente non sarà nemmeno quella la data di chiusura delle sottoscrizioni.

A proposito di grandi numeri, procede a gonfie vele l’organizzazione dei tifosi per la prima di campionato, domenica 18 agosto a Reggio Emilia (ore 20.30) contro la Reggiana. Il Centro di coordinamento ha già riempito due pullman di tifosi e sta raccogliendo le prenotazione per un terzo mezzo. I riferimenti sono quelli dell’anno scorso: Gianluca Negretti (328 4559913) e Andrea Fontanesi (331 2647014). Tutto lascia credere che sarà un vero e proprio esodo, nonostante il periodo vacanziero. La scintilla è già accesa.

Gabriele Ghisi