Calcio Serie B – Il Mantova regala sorrisi all’Anffas

MANTOVA Torna “Mantova col Cuore”, benemerita iniziativa dell’Acm che da due anni porta i giocatori biancorossi in visita ad istituti e associazioni del territorio impegnati nel sociale. Ieri la prima tappa della nuova stagione, nella sede dell’Anffas Onlus Mantova. I calciatori presenti erano Cristiano Bani, Stefano Cella e Tommaso Pittino. Accolti da un clima di grande entusiasmo, i tre hanno rallegrato per un’ora il pomeriggio di ospiti e personale della struttura. Foto, autografi, chiacchiere e sorrisi per un pomeriggio a tinte rigorosamente biancorosse.

Quello all’Anffas è soltanto il primo di una serie di appuntamenti che si susseguiranno nel corso della stagione. Per regalare sollievo e leggerezza a chi ne ha bisogno.