Calcio Serie B – Il Mantova riabbraccia Benaissa. C’è l’ok del Como per Chinetti

MANTOVA Quella di ieri, trascorsa a Milano a colloquio con vari agenti, è stata una giornata produttiva per il ds del Mantova Fabio Brutti. La notizia più importante è il riscatto, ormai definito a grandi linee, di Fahem Benissa. L’accordo col Casa Pia è stato trovato. Restano da sistemare giusto gli ultimi dettagli, nulla che rischi di far saltare l’operazione. Il terzino francese, arrivato a gennaio e protagonista di un’ottima seconda parte di stagione culminata col gol-salvezza al Monza, sarà ancora una pedina fondamentale del Mantova di Francesco Modesto.

Brutti ha ricevuto rassicurazioni anche dal Como sull’attaccante Federico Chinetti (2005), in prestito al Trento nell’ultima stagione. Sul giocatore sono piombate altre società (Benevento e Cesena), ma il Mantova aveva giocato d’anticipo “prenotandolo” già un mese fa. A meno di clamorosi dietrofront (ricordate il caso Fellipe Jack dello scorso anno?), Chinetti debutterà in Serie B con la maglia dell’Acm.

Altro profilo che Brutti sta sondando da diverso tempo, e che è diventato un obiettivo del Mantova, è Davide De Battisti, terzino sinistro classe 2006 del Verona. Il ds biancorosso attende risposte dall’Hellas, si respira cauto ottimismo. Stessa sensazione per Rachid Kouda, come Benaissa un altro degli acquisti azzeccati del mercato di gennaio. Il Parma non ha cambiato idea: lo porterà in ritiro con la prima squadra. Ma le possibilità che in seguito rinnovi il prestito al Mantova sembrano più concrete, anche perchè il giocatore è cresciuto molto con mister Modesto. Il Parma aggregherà alla prima squadra pure il centrocampista Abdou-Salam Konate (2006), ma anche per lui il Mantova non intende mollare la presa. Non si registrano sviluppi su Matheus Charlys (2004), centrocampista del Verona, mentre sembrano proprio usciti dai radar i vari Ambrosino, Pecorino e Girma, inizialmente individuati dal Mantova come rinforzi per l’attacco. Per il momento abbandonate anche le piste che portano al difensore dell’Atalanta Del Lungo, al difensore del Sassuolo Di Bitonto e all’attaccante esterno della Carrarese Buah. Ha subìto un rallentamento la trattativa per il portiere Fotios Pseftis (2003): il Lugano ha alzato la cifra, ma c’è comunque margine per trattare.

Ancora nessuna richiesta per i “gioiellini”: da Trimboli a Bragantini, passando per Marras. Occhio alla “variabile Possanzini”: l’ex tecnico del Mantova è in procinto di accasarsi (oggi vedrà la Sampdoria, già incontrata qualche giorno fa) e non sarebbe una sorpresa se chiedesse ad almeno uno dei tre di seguirlo. Trimboli è il primo indiziato, ma patron Filippo Piccoli ha già fatto capire che libererà il giocatore solo a fronte di offerte irrinunciabili. E mentre il Frosinone ha confermato la volontà di riscattare Antonio Fiori, la Casertana si è fatta avanti per Majer. L’Union Brescia vuole Artioli, ma il ragazzo è deciso a rimanere in B e non è escluso che anche lui confidi in una chiamata di Possanzini. Dopo un periodo interlocutorio, si torna a parlare del rinnovo di David Wieser, che ha il contratto in scadenza al 2027: oggi Brutti incontrerà il procuratore. Praticamente certa la partenza di Mensah, da definire il futuro di Mancuso.